Anne Vibe er blevet afhængig af sin træning på reformeren, og er glad for, at hun pga. træningen alligevel ikke behøver at få sit knæ opereret.

Send til din ven. X Artiklen: Ny træningsform i Solrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny træningsform i Solrød

Sydkysten - 20. september 2016 kl. 12:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En revnet menisk i det ene knæ havde i lang tid plaget 44-årige Anne Vibe fra Køge, og i april fik hun at vide, at hun kunne blive opereret den 19. august 2016.

Men den operation aflyste hun. For hun hørte forinden om Pilates Solrød, der tilbyder træning på såkaldte reformere, og meldte sig til en prøvetime. Den var et hit for hende og hendes ben - ja, for hele hendes krop. Så siden juni har hun trænet to gange om ugen i studiet, der har plads til otte på et hold, hvorfor der er tale om træning under kontrollerede forhold og tilpasset den enkelte.

- Inden jeg begyndte at træne i Pilates Solrød, havde jeg blandt andet trænet i et fitnesscenter, for jeg vidste godt, at jeg skulle styrke musklerne omkring mit skadede knæ, siger Anne Vibe og fortsætter:

- Men det lykkedes mig desværre ikke at gavne mit knæ med de øvelser, jeg gennemførte. Jeg har også været hos fysioterapeut, men heller ikke dér mærkede jeg den effekt, jeg nu har opnået på reformerne i Pilates Solrød.

Og hvad er det så, der har hjulpet Anne Vibe?

- Med fokus på mit dårlige knæ har instruktøren Helle Birke-Nielsen givet mig øvelser, der i den grad har styrket de små muskler omkring knæet, så jeg nu mærker en god stabilitet og ikke længere har ondt. Jeg kan for eksempel igen spille fodbold og hoppe i trampolin med mine to drenge på 5 og 13 år - det er simpelthen vidunderligt. Og så er der jo ikke nogen grund til at blive opereret, siger Anne Vibe med et smil og tilføjer:

- Og som sidegevinst er også musklerne i resten af min krop blevet styrket - så jo, træning på reformer under kontrollerede forhold kan jeg varmt anbefale alle.

Ny i området Da Pilates Solrød i marts slog dørene op på 1. sal i Solrød Center 70 - dengang som en del af en kæde, men nu som et selvstændigt studie - fik Køge Bugt-området sit første egentlige reformer-træningssted syd for København.

Studiets daglige leder og instruktør Helle Birke-Nielsen fortæller:

- Jeg blev selv introduceret til pilates på reformer i 2002 i Australien. Jeg havde ondt i ryg og nakke, og en fysioterapeut fik mig i gang med træning på reformer. Jeg blev vildt begejstret, for efter få gange var mine smerter væk, og jeg fik oparbejdet en for mig ukendt styrke i mine muskler.

- Da jeg i 2006 flyttede tilbage til Danmark, savnede jeg den træningsform og drømte længe om at starte et studie, så andre kunne få glæde af reformer-træning. Og endelig lykkedes det her i foråret at gøre min drøm og min passion til mit levebrød.

Det var netop i foråret, at Helle Birke-Nielsen blev færdiguddannet som instruktør fra Reeform Academy, og her i efteråret og i foråret 2017 tager hun efteruddannelse i Pilates Reformer.

Træning for alle De fleste forbinder pilates med "noget for kvinder," men pilates på reformer henvender sig også til mænd. Flere mænd er da også allerede i Pilates Solrød blevet overrasket over, hvor meget de kan blive udfordret styrkemæssigt på en reformer - ligesom flere elitesportsudøvere er blevet det.

Fakta er, at man uanset forudsætning kan begynde at træne, også selv om man ikke har trænet i flere år. Alle oplever, hvordan man med små ændringer i øvelserne mærker muskler, man ikke anede, man havde. Også de mødre med babyer, der deltager i de særlige "Mums&Bubs"-hold, for at komme i form igen efter fødslen.

- Fordelen ved kun at være maks. otte på et hold er, at øvelserne kan tilpasses den enkelte, og der kan tages hensyn til eventuelle fysiske problemer, indskyder Helle Birke-Nielsen.

Det vidner historien om Anne Vibes knæ om. Og Helle Birke-Nielsen kan også fortælle om for eksempel en 61-årig kvinde med sclerose i mild grad, der slet ikke havde styr på balancen, da hun begyndte at træne i studiet i marts. Nu kan samme kvinde takket være to ugentlige træninger både stå på ét ben og overvejer at prøve at køre på cykel igen. For det har ikke været hende muligt på grund af manglende balance, siden hun for 16 år siden fik sit første attak.

Vil du vide mere om træningsformen, så tjek pilatessol.dk.