Støjskærmen er blevet til i et innovativt samarbejde mellem offentlige og private aktører ? Gate 21, Miljøskærm, Brüel og Kjær, Vallensbæk Kommune og NCC. Foto: Vallensbæk Kommune.

Ny støjskærm gør en forskel

Sydkysten - 20. september 2016 kl. 12:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Allerede ved indvielsen af skærmen i juni fortalte beboerne mig, at de for første gang i mange år kunne drikke kaffe og sludre i ro og mag i deres haver. Nu bekræfter de officielle målinger, at deres boliger ikke længere formelt er støjbelastede, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune (K).

Skærmen er opsat langs otte boliger på Ring 3 som et forsøg i projektet Silent City. Den er 80 meter lang og produceret af blandt andet aflagte vindmøllevinger og genbrugsplast. Det betyder, at produktionen af skærmen i sammenligning med traditionelle støjskærme udleder væsentligt færre drivhusgasser.

Der er foretaget før- og eftermålinger, som viser, at de otte boliger er røget ud af kategorien 'støjbelastet', der tildeles områder, hvor vejstøjen runder de 58 decibel. Det er godt nyt for beboerne, men også for producenten Miljøskærm. Målingerne viser nemlig, at effekten af støjreduktion ligger over, hvad man normalt forventer af en skærm i den højde.

Støjskærmen er opført som et såkaldt OPI-samarbejde, der er et partnerskabsbaseret samarbejde mellem offentlige og private parter med henblik på at udvikle og nytænke løsninger. Skærmen er produceret af Miljøskærm og opført af NCC, mens målingerne er gennemført af Rambøll og Brüel og Kjær. Samarbejdet er koordineret af Gate 21.

- Vallensbæk Kommune samarbejder med Gate 21 og private aktører om nye, smarte løsninger på gamle problemer. Forsøget med Miljøskærm handler om at bekæmpe støj, men er også et forsøg på at fremme ny teknologi og hjælpe virksomheder med at afprøve og modne nye produkter, som eventuelt kan sættes i produktion. Der er et stort behov for nye og bedre midler mod støj. Derfor er der også forsøg med andre typer støjbekæmpelse på vej i Vallensbæk, fortæller Henrik Rasmussen.