Se billedserie Politidirektør ved Midt- og Vestsjællands Politi, Anne Tønnes, indviede tirsdag eftermiddag den nye politibutik i Greve. Her klipper hun snoren med Niels Hörup og Pernille Beckmann, der er borgmestre i Solrød og Greve, ved sin side. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ny politibutik indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny politibutik indviet

Sydkysten - 21. februar 2017 kl. 17:08 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en af landets nok allermindste politistationer, politidirektøren ved Midt- og Vestsjællands Politi indviede her til eftermiddag, tirsdag, på Greve Videncenter lige ved Waves og Askerød. Faktisk er den så lille, at politiet foretrækker at kalde den en politibutik i stedet for en station.

Butikken bliver base for politiets forebyggende enhed i Greve og Solrød kommuner, og tre timer om ugen - hver torsdag fra klokken 13-16 - er der også åbent for personlige henvendelser, ligesom man kan ringe til den lokale betjent for at lave en aftale på andre tidspunkter.

Før i tiden lå politistationen i Karlslunde, hvor også flere af politiets særlige enheder har til huse. Siden begyndelsen af året har enheden været hjemsted for den nye Særlig Efterforskning Øst, som lægger beslag på samtlige lokaler. Derfor har det været nødvendigt at flytte, og allerede inden sommerferien begyndte politiet at kigge på lokalerne i Greve Videncenter.

I forhold til stationen i Karlslunde, der havde åbent 18 timer om ugen for personlige henvendelser, er åbningstiden blevet skåret kraftigt ned. Det frigør ifølge politiet de lokale betjente til at være tilstede i lokalområdet i stedet for at sidde ved skrivebordet, ligesom mange ting, for eksempel indhentning af straffeattester, i dag kan klares over nettet.