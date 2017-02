Siden november har 45-årige Kåre Svarre Jakobsen været konstitueret kommunaldirektør i Ishøj. Nu er han blevet fastansat på posten. Foto: Ishøj Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ny kommunaldirektør fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny kommunaldirektør fundet

Sydkysten - 10. februar 2017 kl. 10:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden november 2016 har Kåre Svarre Jakobsen fungeret som konstitueret kommunaldirektør i Ishøj kommune, og den stilling fortsætter han i. På byrådsmødet tirsdag aften besluttede et enigt ansættelsesudvalg nemlig at pege på ham som ny kommunaldirektør.

- Kåre Svarre Jakobsen er et meget stærkt kort. Han er stærk på den strategiske del, kommer med en ny tilgang til tingene og bryder gerne med gamle vaner, hvis det er nødvendigt for at skabe den rette udvikling. Byrådet har sat nogle ambitiøse mål, som blandt andet handler om at skaffe flere borgere og virksomheder til kommunen, hæve beskæftigelsen og øge sundheden blandt vores borgere. Her føler jeg mig meget tryg ved, at vi med den nye kommunaldirektør ved roret nok skal komme sikkert i havn, siger Ishøjs borgmester i en pressemeddelelse fra kommunen.

Før Kåre Svarre Jakobsen satte sig i stolen som konstitueret kommunaldirektør, var han teknik- og miljødirektør i kommunen. En stilling han fik tilbage i marts måned 2016. Inden han kom til Ishøj, var han ansat som kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet. Han har tidligere været i den kommunale verden i både Greve og Ringsted kommuner og er oprindeligt uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet i 1999. Selv ser han blandt andet frem til at tage hul på arbejdet med at realisere kommunens mål om at få flere til at flytte til Ishøj.

- Vi har 2000 ansøgere til vores almene boliger, vores ejerboliger bliver solgt hurtigere end noget andet sted i landet, og vi kan næsten ikke følge med efterspørgslen på ledig erhvervsjord fra virksomheder. Samtidig er arbejdsløsheden på vej ned, selvom den stadig er for høj. Alt i alt er Ishøj en meget attraktiv kommune. Byrådet har sat som delmål, at vi skal være 25.000 indbyggere i Ishøj i 2025. Det er en opgave, jeg glæder mig til at tage fat på som kommunaldirektør. Væksten er selvfølgelig ikke målet i sig, men den er hele grundlaget for, at byrådet kan fortsætte den positive udvikling af kommunen til glæde for vores borgere, siger Kåre Svarre Jakobsen i pressemeddelelsen.

Privat bor Kåre Svarre Jakobsen i hus i Roskilde med sin kone og fire børn.