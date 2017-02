Det var ikke uden debat, at byrådspolitikerne i Ishøj behandlede sagen om en ny klubstruktur. Det blev blandt andet diskuteret, om man skal have lov til at gå i ungdomsskole, efter man er fyldt 18 år. Arkivfoto: Vincent Byakika

Ny klubstruktur i Ishøj

Sydkysten - 14. februar 2017

Da lokalpolitikerne på det seneste byrådsmøde i Ishøj skulle tage stilling til et forslag om en ny klubstruktur for skolernes aftenklubber og ungdomsskolen i kommunen, bar diskussionen i høj grad præg af et ændringsforslag, som Socialdemokratiet dagen før byrådsmødet tirsdag aften føjede til sagen.

Modsat det, som Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget nåede frem til i deres indstilling af sagen - nemlig at de unge kan blive i ungdomsskolens klub til det klubår, de fylder 18 år, er afsluttet, foreslog Socialdemokratiet at ændre det til, at de unge kun kan blive i klubben, til de fylder 18 år. Socialdemokraterne begrundede deres ændringsforslag med, at aldersforskellen bliver for stor mellem de yngste på 13 år og de ældste elever, der kommer i klubben.

- Vi er overbevist om, at det kunne give nogle problemer, hvis vi lige pludselig lavede den beslutning der. Så kunne der blive en lang diskussion om, hvornår skal de så ud af klubberne, for teoretisk set så kunne man melde sig ind i starten af september måned, og hvis man så fylder 18 der, så kunne man så fortsætte næsten et år til afslutningen af ungdomsskoleåret i august året efter. Så er man altså 19 år, og det synes vi ikke er rimeligt, at der skal være den aldersforskel i en klub, sagde Ebbe Rosenberg (S), der er næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget, på byrådsmødet.

Den bemærkning fik SF's Kalbiye Yüksel til at bede om ordet.

- Det var ikke dem, der blev 18 i sommerferien, som skulle have lov til at gå i ungdomsklub. Det var, mens man var i skoleåret og blev 18. Det var det, vi havde besluttet (i udvalget red.), sagde hun og påpegede under debatten, at indstillingen fra udvalget lagde op til, at klassekammerater ikke blev adskilt, men kunne fortsætte med at være i den samme klub med deres venner skoleåret ud, også selv om de fyldte 18 år.

Nyt ændringsforslag

Hos Enhedslisten kritiserede Ole Wedel-Brandt, at Socialdemokratiet i sidste øjeblik ønskede at ændre i indstillingen set i lyset af, at sagen har været behandlet i de to udvalg, hvor socialdemokraterne udgør et flertal.

- Reelt ser jeg ikke det helt store problem i, at vi fastholder det, der stod i den oprindelige indstilling, og jeg mener også, at det er det, vi må tage stilling til, ellers så synes jeg, det er så væsentligt, at vi må tilbagevise det til yderligere udvalgsbehandling.

Samme kritik lød fra Venstre, mens Dansk Folkeparti ikke så nogen problemer med ændringsforslaget. Debatten endte med, at Ole Wedel-Brandt fremsatte et nyt ændringsforslag om at sende sagen til fornyet udvalgsbehandling. Det bakkede SF og Venstre op om, mens medlemmerne fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte imod og vandt afstemningen med stemmerne 13-5. Dermed blev Socialdemokraternes ændringsforslag godkendt og føjet til den endelige indstilling af den nye klubstruktur, som blev vedtaget.

Klub på alle skoler

Inden sagen blev præsenteret for byrådet har Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet med tre forskellige modeller for skolernes aftenklubber. På baggrund af høringssvar fra skolebestyrelser fra kommunens fem skoler, Ishøj Ungdomsskole, Ishøj Ungeråd og Ishøj Fælles Elevråd besluttede udvalgene sig for en model, hvor der skal være aftenklub for 6. til 9. klasseelever på alle fem skoler (model A). De to andre muligheder var en model med aftenskoler på fire skoler, hvor der skulle være en fælles aftenklub for Vejlebroskolen og Gildbroskolen med en fælles ledelse (model B), mens den sidste model indeholdt et forslag om en klub i tre såkaldte klynger (model C).

En gennemgang af høringssvarene viser, at de unge - altså Ishøj Ungeråd og Ishøj Fælles Elevråd - gerne havde set en anden løsning. De pegede nemlig på model B, hvor Vejlebroskolen og Gildbroskolen danner en fælles aftenklub. Modsat foretrak fire af skolebestyrelserne samt bestyrelsen på Ishøj Ungdomsskole model A, mens Strandgårdsskolen var positiv over for alle tre modeller, da de alle indeholdt en aftenklub på Strandgårdsskolen.

Som en del af den nye klubstruktur etableres der som noget nyt et særskilt klubtilbud for de 15 til 17-årige i kommunen på Ishøj Ungdomsskole. Den nye klubstruktur træder i kraft ved starten af skoleåret 2017/2018.