Ny klinik: Droppede job til fordel for at leve drømmen

Sydkysten - 08. juni 2017

Efter ti år i sundhedsvæsenet sagde 49-årige Charlotte Berg Hofman sit faste job op som social- og sundhedsassistent sidste sommer. Hun havde en drøm om at leve af at gøre folk gladere for deres ansigt gennem en sund, behagelig og afslappende kosmetisk behandling.

Derfor tog hun i efteråret 2016 en uddannelse i kosmetisk akupunktur på Københavns Akupunkturskole. Siden nytår har hun fra en flyverplads i Vækstfabrikken Greve forberedt sig på at starte egen klink på privatadressen i Solrød.

Nu er hun klar til at byde kunder, samarbejdspartnere, venner, naboer og andre interesserede indenfor i klinikken.

Charlotte Berg Hofman har sommerfugle i maven og glæder sig til at realisere drømmen om at blive selvstændig med virksomheden ZhenCare. Hun har sat alle sejl ind på at komme godt fra start med tilbuddet om kosmetiske ansigtsbehandlinger i den nyindrettede klink i privatboligen på Mosevænget 13 i Solrød. Her bor hun med sin mand Cliff Hofman og deres to piger.

- Det er en meget stor satsning at blive iværksætter med alternative skønhedsbehandlinger af ansigtet. Men min mand tror på mig og bakker mig 100 procent op. Han er normalt meget kritisk over for alternativ behandling. Han er blevet omvendt, efter at han har set en effekt med sine panderynker, der er blevet mindre efter en behandling.

ZhenCare Klinikkens behandlinger retter sig først og fremmest mod modne kvinder og mænd samt unge med hudproblemer. I klinikken kan kunderne vælge mellem to forskellige ansigtsbehandlinger, der efter Charlottes vurdering supplerer hinanden godt. Behandlingerne fokuserer blandt andet på rynker, sorte rande og poser under øjnene, nedadvendte mundvige, uren hud og eksem. Klinikken har åbent fra kl. 9 til 17.30 alle hverdage.

- Jeg tilbyder to ansigtsbehandlinger som et sundt alternativ til Botox og Restylane. Den kosmetiske ansigtsakupunktur er en smertefri behandling af ansigtets 43 muskler. Jeg arbejder med sterile engangsnåle til både ansigt og krop. Behandlingen giver et mere åbent og levende ansigt. For akupunkturen går ind og aktiverer musklerne i underhuden og løsner op for spændinger og strammer ansigtsvævet op. Jeg har fået flere positive tilbagemeldinger fra kunder, der oplever en effekt i form af færre og mindre synlige rynker, en mere glat, ren hud samt naturlig glød. Du får ganske enkelt dit ansigt til at stråle igen, ligesom du husker dig selv for 10 år siden, pointerer Charlotte.

Med og uden nåle

Charlotte vurderer, at efter bare seks behandlinger med akupunktur ser huden yngre ud. Men man skal huske selv at sørge for at holde ansigtshuden vedlige med en god creme, der holder den fugtig. Hun anbefaler sine kunder en creme, som de kan købe i klinikken af mærket DermaOXY, der er en danskudviklet anti-age creme.

- Jeg er godt klar over, at nogle har nåleskræk. Derfor tilbyder jeg også oxygenbehandlingen, der er uden brug af nåle. Men med de her små nåle, jeg bruger til ansigts-akupunktur, kan jeg ingen skade gøre. Jeg arbejder kun med muskelnerverne. Det er en ganske ufarlig behandling. Og jeg har selv gennem flere år kun gode erfaringer med akupunktur. Det er en sund tilgang til at holde ansigtshuden stærk og sund hele livet, understreger Charlotte.

Hun spår, at oxygenbehandlingen for flere af de nye kunder i hendes klinik vil være det første vigtige skridt til et yngre udseende med en frisk og fyldig ansigtshud, som ikke mangler fugt.