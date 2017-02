I en såkaldt prækvalifikationsansøgning ansøgte Ishøj Kommune, boligselskaberne i Vejleåparken og den nuværende helhedsplan i december om 25 millioner til en ny fireårig helhedsplan for Vejleåparken. Nu har Landsbyggefonden behandlet ansøgningen og har givet tilsagn om at støtte en ny helhedsplan med foreløbig 14 millioner kroner. Foto: Tobias Kiel Lauesen

Send til din ven. X Artiklen: Ny helhedsplan på vej til Vejleåparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny helhedsplan på vej til Vejleåparken

Sydkysten - 21. februar 2017 kl. 14:56 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den nuværende boligsociale helhedsplan i Vejleåparken udløber til august, så kan boligselskaberne i Vejleåparken, folkene bag den nuværende helhedsplan og Ishøj Kommune fortsætte med en ny fireårig helhedsplan for boligområdet. Det står klart, efter at Landsbyggefonden har meddelt, at de gerne vil støtte en ny helhedsplan med foreløbigt 14 millioner kroner.

I en såkaldt prækvalifikationsansøgning ansøgte parterne bag helhedsplanen tilbage i december Landsbyggefonden om 25 millioner kroner, men den økonomiske ramme tegner altså til at blive noget mindre. Lasse Matthiessen, der er projektchef i den nuværende helhedsplan, glæder sig over, at Landsbyggefonden har givet grønt lys til at støtte op om en ny fireårig periode, så det nuværende arbejde i helhedsplanen kan fortsætte, men han lægger ikke skjul på, at han havde håbet på, at beløbet ville være lidt større.

- Det er klart, når vi har søgt så mange penge, har vi også gjort det, fordi vi gerne vil være meget ambitiøse med vores helhedsplan, så der vil være ting, man ikke kan lave, det er klart. Men egentlig er vi i starten af et forløb, hvor vi skal finde ud af, hvilke aktiviteter og indsatser vi skal lave, hvad vil beboerne, hvad vil Ishøj Kommune, og hvordan kan vi gøre det bedst sammen, men det er klart, vi havde håbet på et lidt større beløb, siger Lasse Matthiessen.

På borgmesterkontoret ser Ole Bjørstorp (S) det som en fremgang, at Landsbyggefonden i første omgang har bevilliget 14 millioner kroner.

- Det er positivt, at vi får så mange penge til Ishøj. Man skal se det i forhold til, hvad vi fik sidste år. Det var 12 millioner. Nu er det 14 millioner, så det går kun fremad, siger han.

Initiativer

En helhedsplan er ifølge Landsbyggefondens egen definition en samlet, langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk. I den nuværende helhedsplan har etableringen af en nabohjælpsordning, Urban Academy, der tilbyder musik, dans og graffiti-workshops til unge og ansættelsen af en gældsrådgiver været nogle af de initiativer, som Lasse Matthiessen mener, helhedsplanen er lykkedes med, og som der fortsat skal arbejdes med.

- Det handler om, at børn og unge i området har adgang til fritidsaktiviteter og foreningsliv, at unge får den rigtige ungdomsuddannelse, og at vi kan bevare et trygt boligområde. Det handler om at fastholde så få udsættelser som muligt, og at man kommer tættere på arbejdsmarkedet og får nedbrudt den negative sociale arv. Der er mange, der er uden for arbejdsmarkedet, og det påvirker også børnene, siger Lasse Matthiessen.

Første skridt

Ligesom projektchefen i helhedsplanen er Lena Lumby, der er formand for bestyrelsen i boligselskabet Stenbjerggård, også glad for, at Landsbyggefonden sikrer en ny helhedsplan for området. Hun påpeger, at beløbet stadig kan gå lidt op eller ned, når Landsbyggefonden skal behandle den endelige ansøgning med konkrete projektbeskrivelser for den kommende helhedsplan. Inden da skal beboerne selv samt boligorganisationerne godkende helhedsplanen, ligesom den skal behandles politisk og godkendes af Ishøj Byråd.

- Umiddelbart har vi en helhedsplan, der fungerer rigtig godt. Jeg håber, vi får lidt mere, så vi får realiseret lidt flere ting, som vi gerne vil have udbredt, fortæller Lena Lumby og slår fast:

- Det er bare super dejligt, hvis det igen kan lykkes at fortsætte de gode ting, der er i Vejleåparken. Det er klart til beboernes bedste, at der bliver taget hånd om de problemer, der kan være på den lange bane.

Der er cirka 5000 beboere fordelt på omkring 2250 husstande i Vejleåparken. Boligområdet har ifølge Lena Lumby siden 1996, og før det hed helhedsplaner, modtaget midler til at iværksætte kriminalpræventive indsatser og tryghedsindsatser for at løse nogle af boligområdets udfordringer.

- Kan vi hjælpe med at styrke trygheden og få nedsat kriminaliteten, så er jeg jublende lykkelig. Det betyder meget i det store og det hele, at der bliver taget hånd om dem, der har det lidt svært.

Medinddragelse

Når den nye helhedsplan går i gang til september, så kommer den fireårige periode for Lena Lumby til at handle om et nøgleord, der hedder medinddragelse. Når de fire år er gået, er det ikke sikkert, at Vejleåparken får støtte fra Landsbyggefonden til endnu en fireårig helhedsplan, og så er det vigtigt, at initiativerne til den tid er blevet forankret, så de ikke går tabt.

- Medinddragelse er nok nøgleordet i fremtiden. Når vi har fået de fire år til at gå, er der ingen garanti for en ny helhedsplan, og så skal de tiltag forankres og fortsætte uden om en helhedsplan måske med hjælp fra kommune, frivillige eller boligforeninger. Det skal forankres, så man kan fortsætte, også når der ikke er en pulje penge. Penge er ikke alt, så der skal virkelig noget vilje til også, siger Lena Lumby.

Udover Stenbjerggård Boligselskab er AAB Afdeling 55 og Søvejhuse med i samarbejdet om helhedsplanen.