Ny frontfigur for klub i udvikling

En havnemester bliver ny frontfigur i Solrød. Efter mange år som formand har Per Kristiansen trukket sig og er blevet afløst af 50-årige Kenneth Højlund, der kender klubben særdeles godt som både aktiv og leder. Han var tidligere ungdomsformand gennem to år.

Når det gælder Kenneth Højlund, kommer det til at blive halvt noget om Solrød, halvt om Køge, som han er og har været meget knyttet til. Han gik på Handelsskolen i Køge og blev senere uddannet politibetjent, som han var gennem 21 år. I dag er han havnemester for Køge Marina.

- Jeg elsker udvikling. Det er der bestemt i Køge Marina og også i Solrød Strand Badmintonklub, som har over 800 medlemmer godt spredt mellem unge og ældre. Det er den eneste klub i landet med hold i alle de bedste rækker, men samtidig har vi en fantastisk udvikling af egne spillere. Men for eksempel miniton er også meget vigtigt.

- Kenneth er et meget socialt menneske. Han sørger altid for, at alle omkring sig har det godt, og han er meget hjertelig og rummelig på det menneskelige plan. Han er initiativrig, god til at tænke alternative tanker, god til at se nye vinkler på tingene og har stort mod på nye projekter, siger Preben Nørgaard.