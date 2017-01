Ny direktør for EUC Sjælland

- EUC Sjælland er en organisation med en mangfoldighed, både kulturelt og fagligt. En organisation fyldt med ildsjæle og en helt særlig ånd. Den forskellighed er en gave. For der findes absolut intet positivt i at uniformere og ensrette folk. Forskelligheden ser jeg som en klar fordel - og når vi samtidig lytter og inspirerer, kan vi udnytte det til at finde en fælles retning. Samarbejdet med skolens bestyrelse skal være tæt, åbent og ærligt. Det er afgørende, at vi trækker i samme retning. Inddragelse i strategier og beslutninger er et nøgleord; vi skal være hinandens sparringspartnere - og vi er allerede godt i gang.

- Erhvervsskolereformen og de politiske vilkår gør, at vi kommer til at stå på tæerne i 2017 - og formentlig også helt ind i 2018. Og her er det vigtigt, at vi som organisation erkender og anerkender, at vi er udfordret. Om tre år er mit klare mål, at det eneste, vi taler om på EUC Sjælland, er faglighed, pædagogik og kompetenceudvikling. At vi bidrager til en god udvikling i lokalområdet. Udgangspunktet og vores fælles mål er først og fremmest at uddanne og efteruddanne både unge som ældre til job i erhvervslivet. Og det skal vi gøre så godt, vi kan. Så kan der være forskellige veje til det - men målet, det må man aldrig nogensinde tage fejl af, slutter John Norman i pressemeddelelsen.