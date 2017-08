Ny Netto vil overraske kunder

- Vi arbejder med et nyt og flot koncept, hvor indkøbsoplevelsen bliver en anden end før, siger han og peger blandt andet på, at de traditionelle gule skilte er skiftet ud med mere neutrale grå skilte, som skal være med til at give et mere stilrent og eksklusivt indtryk, selv om varerne er de samme.

- Jeg er glad for nye udfordringer og har det godt med at lave en ny medarbejderstab. Det var en fed mulighed at starte en helt ny butik, for det har jeg aldrig prøvet før, siger han og fortæller, at arbejdet med at omdanne Kiwi til Netto har taget fem uger.