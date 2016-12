Fremover vil Egholmvej, Selsøvej og Højstrupvej blive ensrettet som vist på kortet, når forældre afleverer deres børn i skole om morgenen. Foto: Data fra Geodatastyrelsen/SDFE Kortviser

Nu skal det være slut med morgenkaos

Sydkysten - 25. december 2016 kl. 06:43 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når eleverne på Egholmskolen i Vallensbæk møder ind om morgenen, medfører det ikke sjældent kaotiske forhold i trafikken i området. Men det skal det snart være slut med.

Vejene syd for skolen skal nemlig ensrettes i morgentimerne, og sammen med et parkeringsforbud skal det få afviklet trafikken hurtigere og mere smidigt.

- Vi må konstatere, at det er en form for anarki, når børnene bliver afleveret, og det har stået på i flere år. Det har været et stort ønske fra grundejerforeningen at få gjort noget ved det, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren Mayntz (K), om baggrunden for beslutningen om at ensrette vejen.

Helt konkret skal Egholmvej, Selsøvej og Højstrupvej ensrettes i hverdagene fra klokken 7-9, så bilerne kun må køre ind i området ad Egholmvej og til venstre ad Selsøvej. I krydset mellem de to veje bliver vigepligten ændret, så bilerne fra Egholmvej fremover skal holde tilbage.

På sydsiden af Selsøvej skal der laves standsnings- og parkeringsforbud i samme tidsrum. Dermed skal børnene stå af bilen på vejens nordside og kan komme ind på skolen uden at krydse en vej. Bagefter skal forældrene køre ud af området igen ad Højstrupvej.

Et standsnings- og parkeringsforbud på Egholmvej skal også sikre, at forældrene sætter børnene af på Selsøvej i stedet for at lave U-vendinger på Egholmvej.

Kiss and ride

Ensretningen af vejen er dog ikke det eneste tiltag, der er på vej.

- I samme ombæring laver vi en kiss and ride, så skolen får to kiss and rides, siger Søren Mayntz.

Politikerne har nemlig allerede besluttet at lave en kiss and ride-zone - altså et område, hvor man giver børnene et kys, sætter dem af og kører videre - på Centervej nord for Egholmskolen. Den anden kiss and ride skal laves på Egholmvej, men den del af vejen, der går ud mod Vallensbæk Torvevej.

De to forbedringer mangler stadig kommunalbestyrelsens godkendelse, ligesom ensretningen også skal godkendes af politiet.

