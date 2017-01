Artiklen: Mor dømt for at bortføre sine egne børn

En 38-årig mor har netop fået dom for at bortføre sine egne børn til Marokko.

Det skete, efter Ishøj Kommune i februar 2014 havde tvangsfjernet de to piger, der dengang var seks og 12 år gamle. I dagene efter, at kommunen havde udstedt tvangsfjernelsen, kørte hun dem sammen med en mand - der i kvindens øjne var hendes ven, mens han betegnede dem som værende kærester dengang - fra Ishøj til Sydspanien, hvor de indlogerede sig på et hotel. Her købte de billetter til at komme til Marokko.