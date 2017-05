Driftschef Hans Odder (nr. to fra venstre) viste beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (tv.) rundt på Solrød Vandværk. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Minister blev klogere på ledighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister blev klogere på ledighed

Sydkysten - 30. maj 2017 kl. 14:05 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var egentlig for at høre mere om de sjællandske kommuners succes med at få ledige i arbejde, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i går besøgte Solrød Vandværk.

Læs også: Fra dametøj til ministerbesøg

Snakken kom dog ikke kun til at handle om den syriske flygtning Fadi Diab Ali, der siden 1. september har været ansat på vandværket, men også om rammebetingelserne for vandværker her til lands. Det var vandværkets driftschef Hans Odder, der viste ministeren rundt, og han fortalte ministeren, hvordan antallet af vandværker i Solrød er faldet drastisk siden 2008, da han overtog jobbet. Desuden fortalte han ministeren - der med sine egne ord har det sorte bælte, når det kommer til vandområdet, efter han som miljøminister i nullerne selv var med til lave vandforsyningsloven - hvordan bestyrelsen for vandværket gennem en del år har haft en både grøn og socialt orienteret profil, hvilket blandt andet er kommet til udtryk ved at ansætte folk med en baggrund som Fadi Diab Ali.

Hans Odder lagde blandt andet vægt på, at det at ansætte nytilkomne handler om mere end bare sproget, men også om at hjælpe med at forklare, hvordan eksempelvis boligstøtten og andre dagligdags ting fungerer.

- For vi vil gerne have glade og smilende medarbejdere, der laver noget. Derfor skal de ikke gå og tænke på alt muligt andet, sagde Hans Odder.

Han påpegede også, at der ikke er blevet lavet om på tingene, siden Fadi Diab Ali begyndte i jobbet, eksempelvis når det kommer til maden. Tværtimod er Fadi Diab Ali med, når medarbejderne samles til en øl om fredagen.

- Der bliver ikke taget nogen specielle hensyn og heller ikke krævet nogen, sagde Hans Odder, som dog advarede mod et muligt sted, hvor tingene kan gå galt.

Her sagde han, at det kan kikse, hvis arbejdsgiveren ikke virkelig vil opgaven med at ansætte en flygtning.

Efter besøget på Solrød Vandværk gik turen videre til rådhuset, hvor ministeren fik et indblik i det tværkommunale samarbejde om beskæftigelse i KKR Sjælland, kommunekontaktrådet for de 17 kommuner i Region Sjælland. Udover at besøge jobcentret fik ministeren også en snak med KKR Sjællands formand, borgmester Niels Hörup (V), og rådets næstformand, Faxes borgmester Knud Erik Hansen (S) samt formand for Jobforum, Næstved kommunaldirektør Rie Perry og næstformand for Jobforum, Stevns' kommunaldirektør Per Røner.