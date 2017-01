Se billedserie Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) åbnede onsdag middag politiets nye bandeenhed for Østdanmark, Særlig Efterforskning Øst. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Minister åbnede ny bandeenhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister åbnede ny bandeenhed

Sydkysten - 11. januar 2017 kl. 15:35 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en slagkraftig enhed, der nu skal bekæmpe den tunge, organiserede kriminalitet i hele Østdanmark. Onsdag middag åbnede justitsminister Søren Pape Poulsen (K), rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og Københavns Politis politidirektør Thorkild Fogde den nye enhed, Særlig Efterforskning Øst.

Enheden er en videreførsel af de to nu hedengangne Task Force Øst - også kendt som politiets særlige bandeenhed - og Task Force Indbrud og kommer til at have fokus på eksempelvis indbrud, rockere, bander og handel med narko, mennesker eller våben - altså kompleks kriminalitet, som foregår på tværs af politikredse og landegrænser.

For at nå målet får enheden samlet mange forskellige kompetencer under samme tag, og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg fremhæver blandt andet »big data,« altså en analytisk tilgang til at gennemgå store datamængder, som en af måderne, hvormed politiet vil forsøge at være et skridt foran de kriminelle.

- Politiets gode gamle måde at arbejde på er, at man ruller op, hvad der er sket i en sag. Men vi gerne være et skridt foran og blive bedre til at forudse, hvad der kommer til at ske ved at se på trends og mønstre, for eksempel hvilke netværk de kriminelle går sammen i. Desuden skal de to enheder i Øst og Vest spille en rolle i forhold til at udvikle dansk politi, siger Jens Henrik Højbjerg.

Og justitsministeren håber da også på, at enhedens arbejde vil komme til at bære frugt:

- Jeg håber, vi får styrket efterforskning og får fat i endnu flere kriminelle. Borgerne skal gerne føle endnu mere tryghed, fordi vi får flere sat i fængsel, siger Søren Pape Poulsen.

Den nye enhed hører under Københavns Politi og har til huse på den gamle politistation i Karlslunde. Det er dog planen, at enheden skal flytte tættere på eller ind til København.