Mia Blichfeldt, der her er i kamp for Solrøds ligahold, får uventet en stor oplevelse, da hun er efterudtaget som debutant til VM. Foto: Jeppe Lodberg

Mia Blichfeldt skal til VM

19-årige Mia Blichfeldt fra Solrøds ligahold er blevet efterudtaget til VM for individuelle i Skotland af Badminton Danmarks sportslige ledelse. Det samme er sket for Anders Antonsen.

Mia Blichfeldt og Anders Antonsen har tidligere repræsenteret Danmark ved internationale mesterskaber for hold og senest deltog de begge ved EM for individuelle i Kolding. Det er dog første gang, at de to unge badmintontalenter skal deltage på den helt store individuelle scene.

- Det bliver mega fedt og en stor oplevelse. Jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg glæder mig også til VM-træningen her til sommer, og så er jeg også rigtig glad for, at forbundet har valgt at satse på mig og givet mig chancen for at komme med, siger Mia Blichfeldt.