Se billedserie Et treårigt samarbejde mellem Danmark og Mexico vil forsøge at gøre Mexico klogere på klima- og energiområdet. Som led i projektet har en delegation af embedsmænd, politikere og repræsentanter fra større virksomheder været i på inspirationstur til Danmark for at lære om vedvarende energi ? herunder især biogas og cirkulær økonomi.

Send til din ven. X Artiklen: Mexico henter inspiration hos Solrød Biogas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mexico henter inspiration hos Solrød Biogas

Sydkysten - 26. maj 2017 kl. 10:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besøget af en delegation på 15 mexicanere skete som del af et samarbejde, hvor Danmark skal inspirere Mexico på klima- og energiområdet.

På trods af, at Danmark ikke viste sig fra sin bedste side denne maj-formiddag, hvor regnen silede ned og temperaturerne blev sammenlignet med 'en af de koldeste vinterdage hjemme i Mexico', så var der kun begejstring at spore hos de 15 mexicanere, der havde fundet vej til Solrød Biogas.

Et treårigt samarbejde mellem Danmark og Mexico i regi af Energistyrelsen vil forsøge at gøre Mexico klogere på klima- og energiområdet. Som led i projektet har en delegation af embedsmænd, politikere og repræsentanter fra større virksomheder været i på inspirationstur til Danmark for at lære om vedvarende energi - herunder især biogas og cirkulær økonomi.

- Og her er Solrød Biogas oplagt som besøgsmål, for det er en solstrålehistorie om, hvor godt det kan gøres, fortalte Carsten Glenting, markedschef hos Cowi, der administrerede studieturen rundt i Danmark.

- Det er utroligt, hvad I har formået at gøre her i lille Danmark. Jeg er dybt imponeret over biogasanlægget, og jeg håber, vi kan lære mere om, hvordan man overvinder barrierer som eksempelvis økonomi, sagde Luis Muñozcano, chef for det mexicanske energiministeriums afdeling for vedvarende energi.

Luis Muñozcano fortalte videre, at Mexico godt nok har masser af biogas, men at det primært ses som et restprodukt fra de mange svin, der bliver avlet i landet. Så at inkorporere det til brug som alternativ og miljøvenlig energikilde er noget helt nyt og noget, der skal lagres og vokse i bevidstheden hos mexicanerne, der ser sig som et kulland.

Solrød Biogas har ofte besøg på biogasanlægget. Ud over delegationer som gruppen af mexicanere har der været foreninger, private grupper og i større og større stil også skoleklasser forbi på Åmarken i Lille Skensved.