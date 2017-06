Det blev til mange dejlige ture i swimmingpoolen på Tenerife for de 11 beboere og 12 personaler fra Langagergård Plejecenter. Foto: Langagergård Plejecenter.

Med venner og hjælpere på solskinsferie

Sydkysten - 13. juni 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Emner som kørestole, en høj alder og aldersbetingede lidelser som demens og gangbesvær er ingen hindring for at rejse til sydens varme med de ældre på landets plejecentre.

I hvert fald ikke for Langagergård Plejecenter som Forenede Care driver i Karlslunde. 11 plejehjemsbeboere er nemlig lige kommet retur fra en herlig ferieuge på Tenerife.

77,5 år. Det er gennemsnitsalderen for de 11 plejehjemsbeboere, som netop er vendt retur til Langagergård Plejecenter efter en skøn solferie på Tenerife. Alderspræsidenten på ferien er 94 år, og sammen med 12 personaler fra plejecenteret, som Forenede Care driver i Karlslunde ved Greve, har de blandt andet nydt en skøn uge i solen, talrige badeture i swimmingpoolen og sightseeingture på den spanske ferieø.

Det er efterhånden blevet en skattet tradition, at plejecenteret arrangerer årlige udlandsrejser for beboerne. Tidligere år er kufferterne blevet pakket for at tage på ferieture til blandt andet Berlin, Mallorca og Malta. Og selvom der er tale om ældre mennesker, hvor flere af dem lider af demens og andre aldersbetingede sygdomme og er kørestolsbrugere, kan det sagtens lade sig gøre at drage ud af landet og lade beboerne opleve den rigtige feriestemning uden for plejecenterets mure, forklarer plejecenterchef Louise Wesselhoff, som i år selv var med på Tenerife. Kodeordene er blandt andet vilje og en oprigtig lyst hos ledelsen og medarbejderne.

- Når viljen og engagementet er til stede hos personalet, er det udelukkende et spørgsmål om god og grundig planlægning op til rejsen og at sørge for at feriere på et sted, hvor de rigtige faciliteter er til stede. I år var ti af de 11 beboere for eksempel kørestolsbrugere og otte af dem så dårlige til bens, at de blev båret ind og ud af flyet. Men hvis alle involverede er godt forberedte, kan det sagtens lade sig gøre, forklarer Louise Wesselhoff.

Både beboerne og personalet høster ifølge plejecenterchefen mange gevinster ved en ferierejse til syden. Selvom de ældre er kørestolsbrugere eller demente, kan de nemlig stadig en masse ting. De kan nyde stemningen i en liggestol, bade i swimmingpoolen, besøge restauranter, være sammen med andre ferierende i alle aldre og komme med rundt på ture.

- De suger simpelthen feriestemningen til sig uanset deres fysiske og psykiske tilstand, siger Louise Wesselhoff.

For medarbejderne på plejecenteret gælder det blandt andet, at de bliver styrket fagligt af rejserne og lærer hinanden at kende på tværs af plejecenterets afdelinger. Ligesom de lærer beboerne meget bedre at kende:

- Vi er jo intensivt sammen med de ældre på de her rejser. 24 timer i døgnet. Vi bor sammen med dem i de samme huse, sover ved siden af hinanden og spiser alle måltider sammen. Og på rejserne opdager vi altid nye sider af beboerne og forhold omkring dem, som vi måske ikke var klar over tidligere. Det er noget helt andet end vores dagligdag i Karlslunde, og det er direkte læring og viden om beboerne, som vi kan tage med hjem til plejecenteret, forklarer hun.