Se billedserie Det nye restaurantkoncept giver kunderne mulighed for at afgive deres bestilling digitalt, hvorefter maden tilberedes specifikt til den enkelte kunde. Foto: Mie Neel

McDonald's genåbnet med nyt koncept

Sydkysten - 12. januar 2017 kl. 14:44 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter knapt tre dages intenst byggearbejde kunne McDonald's i Greve slå dørene op for kædens nye restaurantkoncept onsdag eftermiddag. Konceptet giver kunderne mulighed for at afgive deres bestilling digitalt, hvorefter maden tilberedes specifikt til den enkelte kunde.

- Det kræver et helt andet setup produktionsmæssigt. Man skal bruge flere medarbejdere, fordi arbejdsgangene bliver nogle andre. Vi arbejder mere som et team, hvor hver enkelt medarbejder har mere ansvar for sin egen station, fortæller Bobby Corvalan, restaurantchef hos McDonald's Greve.

Han forklarer, at digitale platforme er en vigtig del af udviklingen i branchen, som også ses hos andre fastfood-kæder, og inden for det kommende halvandet år er hensigten, at alle McDonald's-restauranter skal have indført det nye koncept.

Selv ser restaurantchefen klare fordele ved den nye bestillings- og tilberedningsproces.

- Jeg kunne forestille mig, at når der har været rigtig travlt i butikken, har gæsterne nogle gange følt sig stresset til bare at vælge det, som de plejer, fordi nu står der lige nogen bagved, og det skal gå hurtigt. Nu har de mere tid, og de sætter selv tempoet på bestillingen, siger Bobby Corvalan, der fortæller, at tilbagemeldingerne i de restauranter, hvor man allerede har indført konceptet, har været positive.

- Kunderne føler måske, at det går hurtigere, fordi man ikke bare står og venter. Og så synes de også om, at de får deres egen særligt tilberedte burger, hvor de let selv kan vælge for eksempel pickles eller løg fra eller få bacon i deres burger, siger han.

Rykker ud i lobbyen Restaurantchefen mener ikke, at kunderne risikerer at få en mere upersonlig oplevelse, når de fremover bestiller foran en skærm frem for ved kassen. Tværtimod, mener han.

- De medarbejdere, som vi måske flytter fra kassen, rykker vi bare ud i lobbyen. Her kan de guide vores gæster i, hvordan man bruger de nye 'bestillingskiosker'. Og så udleverer vi stadig maden personligt til dem, forsikrer han.

Bobby Corvalan har selv arbejdet hos McDonald's, siden han som ung teenager blev ansat som lobbydreng på restauranten i Vallensbæk i 2007. Siden steg han i graderne, og da McDonald's i Greve slog dørene op i november 2015, var det med ham i spidsen som restaurantchef.

Med snart 10 år i kæden har han dermed været vidne til den udvikling, som McDonald's - og fastfood-branchen generelt - har været igennem i de seneste år.

- Selvfølgelig har gæsten altid været i fokus. Men det er ligesom blevet ekstra vigtigt for os, at gæsterne får en god oplevelse, siger 24-årige Bobby Corvalan, der ved siden af arbejdet læser til handelsøkonom og vil fortsætte med en HD 2. del, når han er færdig til sommer.

Udover restauranten i Greve er McDonald's nye restaurantkoncept også åbnet i Holbæk, Randers, Aalborg, Tarup Centret i Odense, Skalborg, Haderslev, Erritsø (ny restaurant), Viborg, Glostrup, Thisted, Rødovre og Frederiksværk. Med konceptet vil det stadig være muligt at bestille sin mad ved en almindelig kasse, hvor man også kan betale kontant.