Se billedserie Oliver Bøgn Schønbeck og Malthe Naundrup Nielsen mener, at der mangler et sted i Greve, hvor unge kan feste. Derfor har de arrangeret en ungdomsfest i Greve Idrætscenter den 29. september for lokale i alderen 12 til 16 år. Foto: Janus Spøhr

Malthe og Oliver vil skabe liv i Greve

Sydkysten - 09. september 2017 kl. 08:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Janus Spøhr

Lysshow, dj's og sodavand. Det bliver hovedingredienserne, når Greve Idrætscenter fredag den 29. september klokken 19 lægger gulv til en ungdomsfest for lokale i alderen 12 til 16 år.

Initiativtagerne hedder Oliver Bøgn Schønbeck og Malthe Naundrup Nielsen, og de har arbejdet på festen i et års tid.

- Vi kom på idéen, da vi talte om, at der mangler et sted, hvor vi unge kan holde fest i sikre rammer, så alkohol ikke er involveret, siger Oliver Bøgh Schønbeck.

Han og Malthe Naundrup Nielsen går begge på Krogårdskolen, og de har været venner, siden de gik i SFO. Her købte pædagogerne noget udstyr, som gjorde det muligt for drengene at afholde MGP-fester, hvor de legede med lys og lyd. Det er blevet en større og større interesse for de to unge herrer, der ofte står bag pulten til familiefødselsdage.

Festarrangørerne forklarer, at der til festen den 29. september er professionelle vagter, som sørger for god ro og orden.

Valget af Greve Idrætscenter som festdestinationen kom, efter at Malthe og Oliver har snakket med flere voksne Greve-borgere, som har fortalt om de såkaldte Greve-fester, som de selv har været til engang. Dengang var drikkevarerne også sodavand, og det er sådan nogle fester, som de to nu vil genoplive.

- Man kan glæde sig til et kæmpestort lysshow med fed lyd. Den store hal giver muligheder for at skabe en god fest, Det fede ved at holde en fest er, at man skaber en fed energi. Alle mennesker får en følelse af, at vi kun lever én gang og skal have det sjovt, siger Oliver videre, mens Malthe nikker.

- Vi vil gerne skabe noget i den by, hvor vi bor. Det er vigtigt med noget liv, fordi der skal være et sted at gå hen for at holde en sikker fest, så gæsterne ikke ender de forkerte steder, siger Oliver videre og bliver suppleret af Malthe.

- Vi vil gerne vise de unge, at de ikke behøver alkohol for at have en god fest.

Billetterne kan købes indtil den 22. september på gicungdomsfest.dk. Billetterne koster 50 kroner.

Læshele historien i DAGBLADET lørdag og i næste udgave af Sydkysten.