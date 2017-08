Se billedserie Malene Blomseth Bentsens favoritlyspose er den med motiver af Dr. Seuss. Hun kan godt lide figurerne, fordi de ikke kun er søde, men også har lidt kant. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Lystalen blev starten på et nyt eventyr

Sydkysten - 16. august 2017 kl. 14:56 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Malene Blomseth Bentsen ved sidste års Stafet For Livet i Greve stillede sig op på scenen for at holde tale ved lysceremonien, vidste hun ikke, at det ville blive begyndelsen på et nyt eventyr. Lystalen, hvor hun takkede sine pårørende for deres støtte, da hun var syg af brystkræft, var nemlig så god, at hun fik et tilbud, som hun ikke kunne afslå.

Tilbuddet, som kom fra Kræftens Bekæmpelse, var at blive en såkaldt "hero of hope" for Stafet For Livet, en international anerkendelse af fightere - det vil sige personer, som har eller har haft kræft - der gør noget særligt for kræftsagen. Med titlen, som gælder i et år, er hun også blevet ambassadør for Stafet For Livet. Ambassadørskabet indebærer, at hun - sammen med de andre ambassadører - deltager i arbejdet for at udvikle konceptet, stiller op til interview og rejser rundt til andre stafetter for at holde taler.

- Da jeg havde holdt lystalen i Greve, havde jeg faktisk sagt, at jeg ikke ville gøre det igen, fordi det er meget følelsesmæssigt, og du udleverer meget af dig selv. For mig er det, jeg skriver, når jeg skal holde taler, i hvert fald personligt, fortæller den 41-årige advokat og mor til to, som oprindeligt er fra Hjørring og har boet i Greve siden 2005.

Hun endte dog med at ombestemme sig, da hun kom i tanke om et godt råd, som hun havde fået af sin veninde, inden hun skulle holde lystalen i Greve.

- Hun sagde, at hvis du kan sætte dig og skrive talen i grove træk på en halv time, så har du nok noget, som du har behov for at få sagt, fortæller Malene Blomseth Bentsen.

Hun prøvede det af, og det viste sig at holde stik. Kun finpudsningen manglede, da de tredive minutter var gået - og så kunne det da ikke gå helt galt, tænkte Malene. Hun har siden holdt lystale til Stafet For Livet i Skælskør og tale for fighterne til Stafet For Livet i Køge.

Fandt meningen

I uge 43 under Knæk Cancer-ugen fik hun tilmed muligheden for at holde tale foran en stor forsamling af mennesker på Frederiksberg og hilse på blandt andre daværende sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V).

Efter sine taler har hun mødt mange fightere, som har takket hende for at dele og fortalt hende, når de kunne genkende sig selv i noget, hun havde sagt. Engang var der endda en, som fandt Malene på Facebook og sendte hende en besked, hvor hun sagde tak for talen i Køge.

- Jeg blev rørt og tænkte: Okay, så er det ikke helt skidt, at man stiller sig op og fortæller sin personlige erfaring. Det, som man har været igennem, kan faktisk bruges til noget. Det får lidt mening, siger Malene Blomseth Bentsen, der i dag lever med flere eftervirkninger af sin kræftsygdom.

- Min historie er ikke fryd og gammen. Jeg har fået lymfødem (en hævelse på armen, der opstod, efter lymfeknuderne i venstre armhule blev fjernet, red.), arbejder på nedsat tid og har nogle udfordringer med hukommelse og koncentration. Men når jeg får sådan en besked, tænker jeg, at jeg kan bruge det til noget positivt i stedet for at se på det negative hele tiden.

En fælles sag

Med titlen som "hero of hope" er hun blevet del af et internationalt netværk, som har fået hende til at se, hvor stort Stafet For Livet er blevet, siden konceptet blev opfundet i USA i 1985. Gennem netværket har hun nemlig fået kontakt til fightere fra lande over hele verden.

- En ting er, at det er stort i Danmark, og det betyder meget for dem, der deltager her, men vi kan ikke gøre det alene. Kræften kan ikke kun bekæmpes i Danmark. Vi skal hjælpe hinanden, siger Malene Blomseth Bentsen.

- Det giver en fornemmelse af, at det faktisk er en fælles sag, vi kæmper for sammen. Uanset alder, køn, race og religion, står vi sammen om det her.

Igen i år stiller Malene Blomseth Bentsen op med sit hold, "Malenes blandede bolsjer", når årets Stafet For Livet i Greve løber af stablen den 19. og 20. august.