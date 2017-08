Se billedserie Lørdag aften lyste hundredvis af lysposer med hilsner eller tegninger op på græsset ved Mosede Fort, hvor deltagerne i Stafet For Livet samledes under lysceremonien og for en stund holdt pause fra at løbe eller gå omgange på stafetruten. Foto: Anders Dall

Lysende hilsner i mørket

Sydkysten - 20. august 2017 kl. 12:29 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tegning af et æbletræ. Et hjerte. Ord til en morfar. Lørdag aften lyste hundredvis af lysposer med hilsner eller tegninger op på græsset ved Mosede Fort, hvor deltagerne i Stafet For Livet for en stund holdt pause fra at løbe eller gå omgange på stafetruten. Lysceremonien er en fast del af programmet, når der afholdes Stafet For Livet. Den giver mulighed for at mindes dem, der mistede livet til kræft og støtte dem, der kæmper mod kræften. Ud over at der blev tændt levende lys i poserne, blev der også holdt en lystale, og i år var det Aase Mathiesen fra Greve, som holdt tale om at være pårørende til en kræftramt.

- Et smil betyder ikke altid, at man er glad. Men det betyder, at man er stærk, for man kan smile alligevel, og det skal man vise dem, som er syge, sagde hun under sin tale, hvor hun også betonede, hvor vigtigt det er at tale sammen, selv om det er et emne, der kan være svært at sætte ord på.

- Man skal spørge ind til alt det, der sker, men også være meget forsigtig, for det er jo ikke alle, der er parate til at åbne sig og fortælle om, hvad der sker inden i, uddybede Aase Mathiesen.

Stafetten startede lørdag klokken 12 og sluttede søndag formiddag. Her oplyste formand for Stafet For Livet i Greve, Gert Ellegaard, at den foreløbige prognose viser et forventet overskud på mellem 500.000 kroner og 550.000 kroner, som stafetten har samlet ind til Kræftens Bekæmpelse. Han kunne desuden fortælle, at 1.493 personer deltog i årets Stafet For Livet i Greve, og at der blev gået eller løbet 28.753 omgange på den 615 meter lange bane.