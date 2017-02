Se billedserie De tre unge skal fredag møde her ved Retten i Roskilde. De er blandt andet tiltalt for at droppe en sten ned på et offers hånd fra en halv meters højde og for at piske et offer på ryggen. Foto: Malene Koops Grønborg

Lokkede tortur-offer på date

Sydkysten - 05. februar 2017

En eftermiddag i juni sidste år udviklede sig til et sandt mareridt for en mand, der egentlig bare troede, han skulle bare på date med en pige.

Hun hentede ham i en bil, men i stedet for at tage på date kørte hun offeret til Vallensbæk Station, hvor hans bødler stod klar. Med kvinden bag rattet kørte de til en adresse i Hundige, hvor de samlede endnu en medgerningsmand op. Herfra fortsatte de til en tom garage i Hundige, og her begyndte helvedet for alvor for det sagesløse offer.

To af gerningsmændene sparkede og slog ifølge anklagen fyren flere gange på kroppen og i hovedet, ligesom de slog ham med trækøller, rafter og en stor træplade. Herfra blev offeret kørt til et andet sted i Hundige og vist frem til nogle unge mænd, og så gik turen til et skovområde, hvor torturen fortsatte: Manden blev slået med knytnæver, en kæp og en skovl og pisket på ryggen. Desuden blev en sten droppet ned på hans hånd fra en halv meters højde.

Sagen endte blandt andet med en brækket arm og en dummebøde på 30.000 kroner, som fyren skulle betale, hvis han »ville undgå at overnatte i X's (navn udeladt, red.) kælder.«

Hakket i hovedet

Sådan lyder kort fortalt en af de bortførelses- og voldsepisoder, som to unge mænd og en dreng er tiltalt for. På fredag kommer sagen for retten ved Retten i Roskilde, hvor den løber over i alt tre retsdage.

Det er to af de tre - en 17-årig fra Greve og en 19-årig fra Ishøj - der står tiltalt for de fleste, blandt andet ovennævnte episode, af forholdene, der omfatter frihedsberøvelse, grov vold, afpresning og vold mod en politibetjent.

Den tredje tiltalte, en 22-årig københavner, er tiltalt for sammen med de to andre at have bortført en anden mand en aften i august sidste år. Her var påskuddet, at den 22-årige ville betale noget gæld, og dermed fik de tre lokket fyren til en adresse. Her kunne manden mærke, at noget var galt, og han prøvede at stikke af. Den 17- og den 19-årige fik indhentet ham og gav ham flere slag og spark, og så satte de sig ind i en bil og kørte til Hundige, hvor han igen blev slået på kroppen og i hovedet.

Nu blev manden ført ned til en tunnel, hvor det igen var de to yngste tiltalte, der ifølge anklagen stod for den grove vold. De to unge tævede og sparkede igen deres offer og fandt en hakkekniv frem, som de bruge til at hakke deres offer i hovedet med. Nu holdt den 17-årige fast i offerets ben, mens den 19-årige først slog ham på skinnebenet med en mukkert og derefter slog en sten i panden på sit offer.

Formålet med det hele var åbenbart at afpresse manden ved at give ham en dummebøde på 35.000 kroner, der skulle betales, inden dagen var omme.

De to yngste er også tiltalt for afpresning, da de lidt tidligere på samme augusteftermiddag standsede en fyr ved Portalen. Den 19-årige tog hans pas, gav det til den 17-årige og sagde til offeret, at han ville få passet tilbage for 4000 kroner, og ellers ville de brænde hans hus eller stikke ham ned. Endelig er den 17-årige tiltalt for grov vold og vold mod en tjenestemand, da han en julieftermiddag i Hundige kastede en sten mod en motorcykelbetjent, så han fik et kraftigt slag på underbenet, og motorcyklens udstødning blev beskadiget.

Hvis de tre bliver dømt, risikerer de længerevarende fængselsstraffe. Således er strafferammen for grov vold op til seks års fængsel, mens frihedsberøvelse som udgangspunkt kan give op til fire års fængsel.

Anklageren i sagen ønsker ikke at kommentere sagen på forhånd