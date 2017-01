Lokkede tortur-offer på date

En eftermiddag i juni sidste år udviklede sig til et sandt mareridt for en mand, der egentlig bare troede, han skulle bare på date med en pige. Hun hentede ham i en bil, men i stedet for at tage på date kørte hun offeret til Vallensbæk Station, hvor hans bødler stod klar. Med kvinden bag rattet kørte de til en adresse i Hundige, hvor de samlede endnu en medgerningsmand op. Herfra fortsatte de til en tom garage i Hundige, og her begyndte helvedet for alvor for det sagesløse offer.