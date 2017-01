I 2014 vandt Anthony fra Ishøj X Factor sammen med Jasmin. Nu stiller han op til Melodi Grand Prix. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal X Factor-vinder med i MGP Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal X Factor-vinder med i MGP

Sydkysten - 19. januar 2017 kl. 14:40 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2014 vandt han X Factor sammen med partneren Jasmin, og siden er han flyttet til USA, hvor han har boet i New York og Miami, hvor han har været med til at starte café-kæden DR Smood. Men nu vender Ishøj-drengen Anthony Lopez tilbage til Danmark, hvor han vil satse på musikken. I første omgang gælder det Melodi Grand Prix, hvor han stiller op med nummeret "Smoke In My Eyes."

Det har DR netop oplyst i forbindelse med offentliggørelsen af de ti solister, der skal dyste i det danske Melodi Grand Prix i Herning den 25. februar. Vinderen går videre til Eurovision Song Contest i Ukraine.

Sammen med Jasmin toppede han singlehitlisten med vindersinglen "Do Ya," og de udsendte også EP'en "Stick Together." Efter et halvt år gik de dog hver til sit, og det er helt bevidst, at han stiller op alene:

- I X Factor var jeg ikke helt klar til at være solist, men i dag har jeg fået en helt anden tro på mig selv og mere selvtillid til at stå på egne ben, end jeg havde dengang. Så nu føler jeg mig klar, og jeg glæder mig til at gå på scenen og fyre den af, siger Anthony Lopez, der i dag er 22 år, til dr.dk.

Det er et erfaren sangskriver-team, der står bag nummeret, Anthony Lopez skal synge til MGP. Kim Nowak-Zorde har tidligere skrevet "Taxa" til Sanne Salomonsen, "Nothing In Common" til Christopher og Basims vindersang fra X Factor 2014, "Cliché Love Song," mens Kasper Larsen har arbejdet sammen med blandt andet Joey Moe. Desuden har to briter haft en finger med i spillet, nemlig den tidligere deltager i det britiske X Factor, Ollie Marland, og Phil Plested, manden bag Little Mix-hittet "Touch."