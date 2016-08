Lillebo råber om hjælp

Da der er unge mennesker, der benytter Lillebos legeplads til fester med mere uden for dagsinstitutionens åbningstider og ikke rydder op efter sig, håber Lillebo, at folk vil hjælpe med at ringe til politiet, hvis de ser eller hører noget, eller hvis nogen har mod på at tage forbi og kigge.

- Det er desværre sådan, at de unge mennesker ødelægger børnenes legeplads, når de sidder og fester. De ødelægger vores bænke og krybber, og de efterlader deres affald, jointrester, cigaretskodder, dåser, flasker og ikke mindst smadrede flasker. Vores børn kan komme til skade. Vi vil gerne have, at de unge mennesker respekterer, at det er en legeplads, hvor børnene er ude og lege hver dag, og behandler vores ting ordentligt. Det er dyrt at skulle erstatte de ødelagte ting, skriver Tine fra Lillebo i en mail.