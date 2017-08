Leman modtog årets stafetpris

Det blev virksomheden Leman med stafetholdet "Leman og kvinder", som lørdag aften modtog Stafet For Livet-prisen i Greve. Prisen er en hædersbevisning, som kan gives til en enkeltperson, forening eller virksomhed, som har gjort noget ekstraordinært for stafetten. Fra scenen ved Mosede Fort, hvor stafetten blev afholdt, begrundede formand for Stafet For Livet i Greve, Gert Ellegaard valget med, at Leman de sidste fire år har været en "sikker støttepille for Stafet For Livet," som han formulerede det. Virksomheden markerede sig desuden ved på landsplan sidste år at være det stafethold i hele Danmark, som samlede tredjeflest penge ind til Kræftens Bekæmpelse.