Lang svømmetur: Politi og beredskab rykkede ud

Tirsdag kl. 2022 modtog politiet via alarm 112 melding om, at en badegæst måske var i nød på stranden ved Østre Grænsevej i Solrød. En mand var ca. 30 minutter tidligere set gå ud i vandet, hvor der var store bølger. Hans tøj lå stadig på stranden, hvor anmelderen nu var bekymret for badegæsten. Politiet og det lokale redningsbereskab kørte til området for at lede efter manden, hvis tøj stadig lå på stranden, ligesom søredningsberedskabet blev underrettet om anmeldelsen. Heldigvis kom manden retur kl. ca. 2035 i god behold efter sin aftensvømmetur og fik sit tøj fra stranden udleveret. Eftersøgningen blev derfor i sagens natur afblæst, oplyser politiet i døgnrapporten.