Se billedserie - Der er ingen tvivl om, at dagligdagen som læge i Ishøj ser bedre ud nu end i sommer, hvor det var mest tilspidset. Men generelt ser lægedækningen syd for København ikke god ud, og der er ikke udsigt til en markant forbedring over det næste år, siger Thomas Birk fra Ishøj Læge- og Sundhedscenter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Læger kan ikke tage flere patienter ind

Sydkysten - 25. januar 2017 kl. 14:57 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du skal ikke længere regne med, at du kan få læge i den kommune, du bor i. Slet ikke hvis din kommune hedder Ishøj eller Vallensbæk. Samtlige lægepraksisser i de to kommuner har nemlig lukket for tilgang af nye patienter, viser tal fra de Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

I december 2016 offentliggjorde PLO en landsdækkende analyse, der peger på, at antallet af praksisser, der har lukket for tilgang af nye patienter, på under tre år er steget fra 38 procent til 59 procent. Det er en udvikling, som borgerne i Ishøj og Vallensbæk kan sætte sig ind i. I 2014 lå tallet for henholdsvis Ishøj og Vallensbæk på 85,7 procent og 83,3 procent, og selv om tallet for Ishøjs vedkommende faldt i 2015, havde samtlige lægepraksisser i 2016 altså lukket for nye patienter.

Uholdbar situation

Ifølge nyvalgt formand for PLO-Hovedstaden, Karin Zimmer, viser analysen først og fremmest, at der er for få praktiserende læger til rådighed.

Samtidig ligger der en udfordring i forhold til at gøre det attraktivt for læger at slå sig ned i de områder, hvor lægemanglen er allerstørst.

- Det er en utrolig ulykkelig situation for borgerne, for der er en stor del af borgerne, der ikke har mulighed for at få en læge i den by, de bor i. Der ligger jo også en form for ulighed i det, for der vil være svage borgere som på grund af transportafstand ikke kommer af sted i tide, siger Karin Zimmer og peger på, at udviklingen presser arbejdsbelastningen i vejret ude i lægepraksisserne.

- Før var der læger nok, og når man fik flere patienter, kunne man ansætte en vikar. Men nu kan man ikke få fat i den ekstra hjælp, og så lukker man ved 1600 patienter, og det er den effekt, man ser nu. Den praktiserende læge kan ikke gabe over mere arbejde.

'Tryk på'

Situationen omkring lægedækningen var særligt tilspidset i Ishøj i sommer, hvor to af kommunens ni læger blev langtidssygemeldte, og det forårsagede hektisk aktivitet hos lægerne i Ishøj Bycenter, forklarer Thomas Birk fra Ishøj Læge- og Sundhedscenter.

- Der var et tidspunkt i sommer, hvor der var både ferierende læger og flere læger, der meget pludseligt meldte sig langtidssyge. Der var tryk på, og frustrerede borgere og patienter fra andre klinikker stod i kø heroppe, og der var da også enkelte, der blev sure. Det var hårdt. Tilstanden er dæmpet af her over efteråret, og borgere fra andre klinikker har fundet nye steder, siger Thomas Birk, der samtidig slår fast, at han er glad for sit arbejde i klinikken i Ishøj.

- Der vil da formodentlig være læger, der mener, at det er hårdt at arbejde i Ishøj, men til det vil jeg sige, at det er det ikke. Jeg har arbejdet her i fem år, og der er ikke noget besværligt i at være læge i Ishøj.

Han fortæller, at det lykkedes lægecentret at hente en vikar ind, og at en ny læge starter op i klinikken til marts.

- Der er ingen tvivl om, at dagligdagen som læge i Ishøj ser bedre ud nu end i sommer, hvor det var mest tilspidset. Men generelt ser lægedækningen syd for København ikke god ud, og der er ikke udsigt til en markant forbedring over det næste år.

Lønvilkår

Hos PLO-Hovedstaden forklarer Karin Zimmer, at for få praktiserende læger også skal ses i lyset af, at omkring 750 læger i almen medicin på landsplan har valgt at søge arbejde på hospitaler, i udlandet eller inden for stat og kommuner. Derudover bliver de praktiserende læger presset af vikarbureauer, som Falck Healthcare og Nordic Medicare, som kan tilbyde højere løn, og det er med til at skævvride konkurrencen, mener formanden.

- Der popper regionsdrevne almenmedicin-tilbud op, som har lægedækning via vikarbureauer, som kan betale en vikarløn, som ingen praksislæger kan konkurrere med. Det giver et større incitament til at tage vikararbejde frem for at købe en almen praksis, fortæller Karin Zimmer.