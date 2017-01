Formand for de Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland, Ulrik Hesislev, er bekymret over udviklingen i antallet af lægepraksisser, der lukker for tilgang af nye patienter. Det udfordrer muligheden for at vælge læge i den kommune, hvor man bor i, forklarer han. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Lægemangel presser det frie lægevalg

Sydkysten - 25. januar 2017 kl. 14:56 Af Anders Dall

Det er ikke kun i flere vestegnskommuner, at muligheden for at vælge læge i egen kommune er under pres. Flere kommuner i Region Sjælland mærker samme udvikling, hvor lægepraksisser lukker for tilgang af nye patienter.

I Greve Kommune havde 75 procent at lægepraksisser i 2014 lukket for tilgang af nye patienter. Det tal steg til 85,7 procent i 2016, viser tal fra de Praktiserende Lægers Organisation, PLO. I december 2016 offentliggjorde PLO netop en landsdækkende analyse, der peger på, at antallet af praksisser, der har lukket for tilgang af nye patienter, på under tre år er steget fra 38 procent til 59 procent.

Bekymrende

Den udvikling har også ramt kommunerne på Sjælland, og det bekymrer Ulrik Hesislev, der er formand for PLO-Sjælland.

- Der er ikke noget, der tyder på, at det er slutningen. Det er noget, hvor nogen må gøre noget, ellers lukker det helt til, siger Ulrik Hesislev og ser nogle uheldige konsekvenser, hvis man ikke længere kan vælge læge i den kommune, man bor i.

- For erhvervsaktive er det ikke et problem, men for de svage grupper er det et problem, hvis de ikke har bil og har langt til offentlig transport. Et vigtigt fundament er, at du kan vælge din egen læge. Det skal ikke være sådan, at det er helt fint, at du bare kan få den læge, der er tilbage. Der ligger en tryghed og en tillid i at kunne vælge den læge, man gerne vil have.

Generel tendens

Mens Greve er den kommune i Region Sjælland med den tredje højeste andel af lægepraksisser, der havde lukket for tilgang i 2016, ser tallet en smule mere positivt ud i Solrød Kommune, hvor 50 procent af lægepraksisser har lukket for tilgang.

Det tal lå på 25 procent i 2014, inden det i 2015 steg til det nuværende niveau på 50 procent. Generelt ser Ulrik Hesislev dog kun udviklingen gå i en retning i øjeblikket med en lægemangel, der ikke længere kun viser sig i landets yderkommuner.

- Det er en samfundsmæssig udvikling. Det er ikke bare Nordjylland og Lolland, der rammes. Det er hele landet. Der skal tilføres flere læger og være plads til, at læger ikke bliver kørt op i det røde felt. Vi har et problem, og vi kan ikke fortsætte uden at gøre noget.

Ulrik Hesislev peger selv på, at differentieret honorar kunne være et redskab til at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i områder af landet, hvor lægemanglen er særligt fremtrædende.

- Der er også økonomi i det. Vi har ens takster i hele landet, og man kan spørge sig selv, om det er smart i en situation, hvor der er store individuelle forskelle i landet, og hvor læger sætter sig der, hvor det er mest attraktivt at være.