Ahmad Abdullah drømmer om at blive selvstændig sælger, så han kan skabe et godt liv for sin datter og sig selv. Udover sprogskolen har han gået til ekstra danskundervisning hos en frivillig underviser.

Kursus sætter faderrollen i fokus

Gennem oplæg og dialog med hinanden og underviserne får otte fædre fra Greve Nord ny viden om det danske samfund, familielivet, forældreansvar, børns udvikling og identitetsdannelse i forhold til at vokse op i flere kulturer, blandt andet. De deltager på kurset 'Den gode far', der afholdes af den boligsociale indsats Greve Nord Projektet for at styrke fædrenes deltagelse i deres børns liv og familiernes integration i Danmark.

Der bruges også meget tid på at tale om fædrenes egne oplevelser fra hverdagen, og de får redskaberne til, hvordan de konkret kan bruge den nye viden med deres familier.

Ifølge familievejlederen fra Greve Nord Projektet er det meget vigtigt, at der afholdes et kursus kun for fædre.

- Det kan være særligt udfordrende for fædrene, fordi de pludselig står alene med hele ansvaret for både børn, husholdning og et nyt liv. Derfor har de behov for vejledning til, hvordan de kan blive endnu bedre fædre og få en forståelse for deres børns reaktioner og trivsel, siger Gitte Henningsen, der underviser på det gratis kursus.

Hun forklarer, at det også er vigtigt at italesætte de kulturelle forskelle på fædrenes rolle.

- En del af mændene kommer fra en hverdag, hvor de arbejdede for at forsørge familien, mens deres koner tog sig af hjemmet og børnene. Flere af fædrene var bange for, at det ville svække deres "manderolle", at de nu også havde det ansvar. Derfor gør vi meget ud af at forklare, at det i Danmark er helt naturligt, at mænd også laver mad, gør rent og opdrager og leger med børnene, fortæller hun.

Børnenes sagsbehandler

De otte fædre på kurset mødes en gang om ugen i Aktivitetshuset i Askerød. Mændene har forskellig baggrund, men fælles for dem alle er, at de står over for de samme udfordringer i forhold til at være fædre i et fremmed land og kultur, hvor de både skal lære sproget og integrere sig og samtidig være forælder med alt, hvad det indebærer.

Ahmad Abdullah er alenefar til sin otteårige datter. De kom til Danmark som syriske flygtninge for 2,5 år siden, og for ham er det meget vigtigt at lære det danske samfund at kende, så han kan hjælpe sin datter i skolen og til at få en god og tryg barndom.

- Jeg har fået mange gode ideer til, hvad vi kan lave sammen, og hvordan jeg kan blive bedre til at lytte og forstå hende. Både når hun er glad, men også når hun er ked af det. Jeg har lært, hvordan vi skal tale om tingene også det, der er svært og gør ondt. Fordi det er vigtigt at få det ud. Jeg har fået mere viden om, hvordan tingene fungerer, og derfor kan jeg hjælpe hende til at få et godt liv i Danmark, forklarer Ahmad Abdullah.

Det er mændenes rolle som far, der er i fokus på kurset. Så selvom der også undervises i andre vigtige emner såsom rettigheder, forpligtelser og integration, understreger Ghalip Awad, en anden far på kurset, at det er vigtigt, at det er med udgangspunkt i børnene.

- Når man kommer til et helt nyt land, er der så meget praktisk, man skal finde ud af, så der er ikke altid ligeså meget fokus på børnene, som der bør være. Det er helt forkert. Jeg skal hjælpe mine børn alt det, jeg kan, for de har ikke nogen sagsbehandler. Det er mig og mit ansvar, forklarer han.

Venskab mellem fædrene

Kurset er det første af sin slags i Greve Nord Projektet, og fædrene har vist stor interesse for at deltage.

- De møder op hver gang og er engagerede i undervisningen. Det er meget tydeligt, at de gerne vil lære, og at de tager deres rolle som fædre og rollemodeller meget alvorligt, siger Gitte Henningsen.

Hun fortæller, at en del af fædrene også er begyndt at mødes uden for kurset.

- Flere af dem har jo været her i flere år uden at have venner eller netværk. Men her møder de ligesindede, og det giver også et socialt indhold i hverdagen, siger hun.