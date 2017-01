Prisen som årets virksomhed 2016 gik til Kulturhuset Brønden, der blev repræsenteret ved leder af Kulturhuset Brønden Jeanni Scalamonti og daglig leder af caféen Marianne McFarlan samt en række medarbejdere fra både caféen i Brønden og kulturhuset i øvrigt og naturligvis borgmester Kent Max Magelund.

Send til din ven. X Artiklen: Kulturhuset Brønden blev årets virksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturhuset Brønden blev årets virksomhed

Sydkysten - 21. januar 2017 kl. 10:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturhuset Brønden har påtaget sig et ekstraordinært socialt ansvar og det blev belønnet med prisen til årets virksomhed 2016. I kulturhusets café, hvor en række borgere med funktionsnedsættelser hjælper til, bliver man nemlig både set, hørt og anerkendt.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune uddeler hvert år en pris til en virksomhed, der gør en særlig indsats for det rummelige arbejdsmarked. Årets prismodtager - Kulturhuset Brønden - blev fejret ved en festlig overrækkelse af prisen på Brøndby Rådhus den 19. januar. Her fik Brøndbys kommunalbestyrelse lejlighed til at takke kulturhusets medarbejdere, fordi de påtager sig et ekstraordinært socialt ansvar ved at skabe større rummelighed på arbejdspladsen.

Borgmester Kent Max Magelund, begrundede blandt andet initiativet således: "Et centralt element i indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked er samarbejdet mellem kommuner, jobcentre og virksomheder. Virksomhederne er jobcentrets vigtigste samarbejdspartner, og erfaringerne her fra Brøndby er, at en virksomhedsrettet indsats har en god effekt for de mest udsatte grupper af ledige. I 2017 vil Brøndby således forstærke virksomhedsindsatsen for de svage grupper ledige gennem et særlig tilrettelagt virksomhedsforløb".

Kulturhuset Brønden blev indstillet til årets virksomhed, for det gode samarbejde der er mellem Job- og Aktivitetscenter Vestegnen og Kulturhuset Brønden om især Caféen i Kulturhuset Brønden. Job- og Aktivitetscenter Vestegnen driver caféen i Brønden, hvor borgere med funktionsnedsættelser bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse med tilknyttet pædagogisk personale.

Leder af Kulturhuset Brønden Jeanni Scalamonti benyttede anledningen til at takke for årets pris.

"Det er dejligt at være en del af en arbejdsplads, der ud over at byde på kunst og kultur også formår at tage et socialt ansvar. Vi håber at prisen kan inspirere andre virksomheder og medarbejdere til at arbejde med social rummelighed. For os har det været en meget positiv oplevelse. Alle har brug for at blive set, hørt og brugt. Og vi kan jo se hvordan disse mennesker vokser, når de bliver del af et hold og et fællesskab, hvor de hører til og føler de bidrager med noget værdifuldt, " fortæller Jeanni Scalamonti, der i øjeblikket har otte borgere fra Job- og Aktivitetscenter Vestegnen i beskæftigelse i caféen.

Ingelise er en af dem, der nyder godt af kulturhusets ekstraordinære sociale ansvar. Hun elsker at gå til hånde i kulturhusets café, hvor hun trives med både arbejdsopgaver, kolleger og brugere.

"Jeg har ikke haft en eneste sygedag i to år og to måneder", fortæller en glad Ingelise, der naturligvis var med til festlighederne på rådhuset. "Jeg er nemlig så glad for at være i kulturhusets café, hvor der kommer så mange søde mennesker. Jeg går til hånde med alt muligt forskelligt. Jeg smører for eksempel sandwich, tørre borde af og hjælper med opvasken. Det er meningsfyldt arbejde og jeg kan mærke at vi bliver regnet for noget".

De øvrige indstillede virksomheder fik naturligvis også en stor og varm tak med på vejen for den store indsats og det sociale ansvar de udviser. Det drejede sig om PTU`s Rehabiliteringscenter og Specialhospital, Ældrecentret Æblehaven, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Anker Hansen og Co. A/S og Lesjøfors A/S.

Det er medarbejdere fra Jobcenter Brøndby og Job- og Aktivitetscenter Vestegnen, der indstiller virksomheder til prisen som årets virksomhed. De virksomheder, der er indstillet, har det til fælles, at de gør en særlig indsats for at være en rummelig arbejdsplads. Det er derefter Kommunalbestyrelsen, der vælger årets virksomhed efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget.