Herbert Olsen fra Ishøj kritiserer YouSee for at udsende en kvartalsopkrævning fra april til og med den 30. juni, når YouSee?s aftale med Ishøj Kommune om driften af Ishøj Fællesantenne udløber den 31. maj. 2017. Foto: Anders Dall

Kritik fra borger får ikke YouSee til at ændre praksis

Sydkysten - 01. marts 2017 kl. 11:53 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Herbert Olsen fra Ishøj den 8. februar modtog en mail fra YouSee med en regning for et nyt kvartal, tog han i første omgang ikke yderligere notits af opkrævningen fra den 1. april til og med den 30. juni. Han begyndte først at undre sig, da han samme aften deltog i kommunens borgermøde om fremtiden for Ishøj Fællesantenne og fandt ud af, at kontrakten mellem YouSee og Ishøj Kommune om driften af Ishøj Fællesantenne udløber den 31. maj i år. Det betyder kort fortalt, at driften af fællesantennen er sendt i et EU-udbud, hvorefter Ishøj Byråd den 7. marts skal vælge den leverandør, der i de næste fire år skal stå for driften af fællesantennen. På den baggrund mener Herbert Olsen ikke, at YouSee kan opkræve et beløb for juni måned, når nu den nuværende driftsaftale er udløbet.

- Hvis det ikke er ulovligt, er det ret flabet, siger Herbert Olsen og uddyber:

- Det er jo alle kunder i Ishøj, hvor de opkræver penge.

Siden borgermødet har han været i kontakt med YouSee over mail og bedt om at få opkrævningen ændret, så den kun dækker frem til og med den 31. maj. Sydkysten har fået indsigt i den pågældende mailudveksling, hvor YouSee i to omgange svarer Herbert Olsen, at de ikke er bekendt med, at aftalen mellem YouSee og Ishøj Kommune ophører, og at de derfor fastholder regningen. Svaret forbavser Ishøj-borgeren.

- Det kan ikke komme bag på YouSee, at kontrakten udløber. Enten er den ikke kommet ned til den rigtige afdeling, der udskriver fakturaer, eller også gør de det med fuldt overlæg. Det kan selvfølgelig også være, at de forventer, at de får en ny aftale, men det er ikke i orden, siger Herbert Olsen.

Fastholder procedure

Hos YouSee oplyser vicedirektør Eva Birgitte Bisgaard, at det er standardprocedure med kvartalsbaserede opkrævninger, og at tv- og bredbåndsudbyderen ikke vil ændre den opkrævning, som Herbert Olsen og andre Ishøj-borgere har modtaget, før der kommer en afklaring på, hvem der får driften af Ishøj Fællesantenne fra og med den 1. juni.

- Den (aftalen med Ishøj Kommune red.) er ikke lukket inde hos os. Og det vil vi heller ikke, før vi reelt ender med at have en opsigelse, fortæller Eva Birgitte Bisgaard og uddyber:

- Uanset om det er en opsigelse, så vil det (opkrævningen red.) blive tilpasset. Det vil vi gøre hurtigst muligt, efter at aftalen foreligger.

Det betyder, at YouSee er villig til at betale beløbet for juni måned tilbage, såfremt Ishøj Byråd vælger en anden leverandør til at stå for driften af Ishøj Fællesantenne fra og med den 1. juni. Såfremt byrådet vælger, at YouSee fortsat skal stå for driften, så vil opkrævningen blive tilpasset priserne i den nye aftale, forklarer vicedirektøren. Hun kan godt forstå, at Herbert Olsen kan opfatte det som et lån af Ishøj-borgernes penge, når YouSee sender en opkrævning ud, der rækker en måned ud over den nuværende aftale.

- Jeg kan godt forstå, han siger det, men som man ved, kan man se det som det omvendte. Prisen kunne være højere, så det kunne være, han var underfaktureret i forhold til den nye aftale. Det er heller ikke en så lang periode, det drejer sig om, siger hun.

Hvorvidt YouSee har givet bud på at fortsætte driften af Ishøj Fællesantenne står dog hen i det uvisse. På spørgsmålet lyder svaret fra Eva Birgitte Bisgaard:

- Det vil vi helst ikke udtale os om i og med, at det er underlagt fortrolighed.