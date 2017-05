Før konfirmationen uddelte præsten et par hellige sokker til hver af konfirmanderne, som de skulle tage på. Sokkerne blev modtaget med smil og latter, selvom det var lidt overrumplende for konfirmanderne at skulle smide de fine festsko og iklæde sig de hellige sokker, før turen gik op til alteret.

Konfirmeret på Holy Socks

Sådan lyder omkvædet til en finsk sang, som årets konfirmander er blevet glade for i løbet af deres konfirmandforberedelse. Så præsten i Havdrup Kirke, Kristine Stricker Hestbech, tænkte: Hvad er mere nærliggende end at gå linen helt ud fra de vaskede hinandens fødder i begyndelsen til at de bliver konfirmeret på hellige sokker i kirken?

"Holy Socks" er et moderne symbol på den gamle idé om livet som en pilgrimsfærd. Motiverne er forskellige, men kan fx være en opslået salmebog, som der springer noder og lovprisning op af. Før konfirmationen uddelte Kristine et par hellige sokker til hver af konfirmanderne, som de skulle tage på.

Sokkerne blev modtaget med smil og latter, selvom det var lidt overrumplende for konfirmanderne at skulle smide de fine festsko og iklæde sig de hellige sokker, før turen gik op til alteret. Men ingen var i tvivl om, at det gav mening og dybde til den sang, de havde været så glade for.