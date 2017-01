I Greve og Solrød kan man hente sandsække. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Kommuner deler sandsække ud til berørte huse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommuner deler sandsække ud til berørte huse

Sydkysten - 04. januar 2017 kl. 11:37 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opdatering kl. 12.12 med præcisering om, at det kun er en række nærmere definerede husejere, der kan hente sandsække. Bor man i Greve eller Solrød og er i farezonen for at blive ramt af højvande, kan man nu hente sandsække i de to kommuner.

I Greve er det ved p-pladsen ved Olsbækken, mens man fra i eftermiddag kan hente sække ved Materielgården i Solrød Landsby og ved Lellinge Station. Kommunerne understreger dog, at det kun gælder huse inden for nærmere definerede områder. I Greve gælder det nogle få huse på Vibevej, Falkevej og Skovduevej, og her tager kommunen kontakt til de relevante husejere. I Solrød gælder det især de 40-50 husstande ved Skensved Å. Se nærmere på Solrød Kommunes hjemmeside og på et kort over de berørte områder.

Den lokale beredskabsstab (LBS), der omfattede Midt- og Vestsjællands Politi, det lokale redningsberedskab for Øst- og Vestsjælland samt hjemmeværnet, har onsdag morgen igen været samlet i anledning af varslingen om forhøjet vandstand i Østersøen onsdag og torsdag.

- Myndighederne følger situationen nøje i de kommende timer for at vurdere, hvordan vi i den lokale beredskabsstab kan koordinere den forebyggende indsats inden vandstandsstigningen samt sende materiel og mandskab til de steder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst, siger lederen af den lokale beredskabsstab, politiinspektør Jens Børsting fra Midt- og Vestsjællands Politi, i en pressemeddelelse.

I Hvidovre er kommunen, Hovedstadens Beredskab og Beredskabsstyrelsen i gang med at sikre området. I området syd for Hvidovre Havn bliver der lagt watertubes ud på fortovet på Hvidovre Strandvej, og der bliver lagt sandsække ud til de cirka 40 huse, der ligger ud til vandsiden.

Ifølge prognosen vil området nord for Hvidovre Havn ikke blive ramt, idet Hvidovre Kommune her i gang med at fylde jord i åløb og lavninger for at sikre området. Langhøjskolen og Avedøre Holme vil ikke blive påvirket af den eventuelt forhøjede vandstand, og der er derfor ingen risiko for skolens elever og ansatte eller for virksomhederne på Avedøre Holme, oplyser Hvidovre Kommune.