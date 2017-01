Zickan Kristen-sen vil delagtiggøre andre i den lange rejse, som en trafikulykke sendte hende ud på.

Kom tilbage efter barsk ulykke

Sydkysten - 13. januar 2017 kl. 12:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 5. juni 2014 træner Zickan Kristensen på sin racercykel og tilbagelægger kilometer efter kilometer for at forberede sig til cykelløbet La Marmotte i Frankrig, som er verdens hårdeste éndags motionscykelløb. Men hun kom aldrig til at deltage i løbet, for under træningen den dag blev hun pludselig ramt af en bil. Da hun vågner op, har hun kun kontrol over sin venstre arm, som sidder på en brækket krop.

Zickan Kristensen holder foredrag i Havdrup Sognehus tirsdag den 17. januar kl. 19.30. Her vil hun delagtiggøre andre i den lange rejse, som ulykken sendte hende ud på. Zickan kalder sit foredrag for "Solsikken, der blev til en valmue", fordi hun forvandlede sig "fra en person med en adfærd som en stærk og stolt solsikke til en person, der blev bøjelig som en valmue, der kan lægge sig ned, når vinden er for hård."

- Den lange rejse har været den stejleste af livets barske læringskurver for mit vedkommende, siger hun og fortæller, at hun i foredraget kommer ind på, hvor vigtigt det er at have slutmål og delmål og indse, at der er dage, hvor man er "lukket inde i sin hule".

Hun har lært, at det er vigtigt at bede om hjælp, at være mere ærlig over for sig selv og at prioritere de vigtige ting i sit liv.