Se billedserie Lola Jensen formidlede sine råd med tegninger, rollespil og eksempler fra kvindernes egen hverdag og udfordringer.

Kendt familievejleder gav mødre råd

Sydkysten - 28. august 2016

- I skal opdrage jeres børn, allerede fra de er helt små. Når de først er blevet ældre, er det endnu sværere, og så bliver konflikterne endnu større. Det er vigtigt, at vi husker, at det at opdrage sine børn er en tjeneste, vi gør dem. Det er vores ansvar som forældre at hjælpe dem med at finde ud af, hvordan man opfører sig, og hvordan man skal omgås andre mennesker. Det skal I holde fast i, også selvom de græder og skriger, så hele opgangen kan høre det. Det gør alle børn, når de skal vænne sig til, at mor og far siger nej. Det er helt normalt, uanset hvilken etnisk baggrund man har, understregede familievejleder Lola Jensen, da hun var på besøg i Askerød for at holde foredrag tirsdag aften den 23. august.

Når det kommer til børneopdragelse og udfordringer i familien, er der rigtig mange ting, der går igen. Det er ofte de samme udfordringer, der opstår hen over spisebordene bag hjemmets fire vægge, uanset om man hedder Hansen eller Hasan til efternavn. Derfor havde Greve Nord Projektet inviteret socialpædagog og familievejleder Lola Jensen ud for at holde et oplæg for en række nydanske mødre i Greve Nord om børneopdragelse og særligt vigtigheden i at sætte grænser for sine børn som et led i en sund og udviklende opvækst. Lola Jensen er blandt andet kendt fra TV2's Go'morgen Danmark, hvor hun som ekspert rådgiver danskerne om børneopdragelse.

Ønsker vejledning Tirsdag aften var der derfor fyldt godt op omkring bordene i Café Ask i Askerød, og mødrene var klar til at høre, hvad den kendte familievejleder har af gode råd. 25 nydanske mødre med tyrkisk, kurdisk eller arabisk baggrund var mødt op, fordi de gerne ville have nogle råd til, hvordan de kunne blive bedre som forældre.

Temaerne var børneopdragelse, at lære at sætte grænser - og at holde fast i dem - og en generel introduktion til, hvordan man som forældre skal opdrage sine børn og unge i en dansk kulturkontekst. Sammen med de mange råd og eksempler tegnede og forklarede og Lola Jensen med både fagter og lydsprog, mens kvinderne grinede, og der blev taget mange mentale noter og nikket genkendende rundt omkring ved bordene.

- Det er på opfordring af forældrene selv, at vi har arrangeret oplægget her. De har flere gange efterlyst mere oplysning og vejledning om, hvordan man kan blive mere konkret i sin børneopdragelse, lære at sætte grænser, skabe ro i familien og så videre. Det vil vi naturligvis gerne støtte op om, siger Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet, den boligsociale indsats i Greve Nord.

- Det er jo utrolig positivt, at forældrene selv kommer og beder om vejledning. Alle forældre, uanset adresse og etnisk baggrund, vil deres børn det bedste, men nogle har behov for ekstra viden og redskaber. Derfor vil forældrekurser og temaaftener om forskellige familieorienterede emner også være en højt prioriteret del af indsatsen i den kommende projektperiode, fortsætter hun.

Mormor tog noter En af de kvinder, der var mødt op for at suge til sig af Lolas gode råd, var Mariam fra Askerød. Hun har ikke selv små børn, men det har hendes datter, så derfor har hun skrevet alle de gode råd ned på sin mobiltelefon, så hun kan huske dem og give dem videre.

- Jeg har lært rigtig meget i dag, som jeg glæder mig til at fortælle min datter. Jeg har for eksempel lært, hvor vigtigt det er, at man er positiv i sin børneopdragelse, og at det er meget vigtigt, når man skal give sine børn selvværd, at man ikke viser, hvor utilfreds man selv er med flere ting. Det er ikke sundt for dem. Jeg har også lært, at det er meget vigtigt, at man siger nej til børnene og fortæller dem, hvis der er noget, de ikke må, mens de er helt små. For der lærer de det bedst. Det, synes jeg, er meget vigtigt, forklarer hun.

Mariams datter, der også bor i området, har tre små børn og havde derfor ikke selv mulighed for at være med til foredraget. Derfor bestemte de to kvinder at sende mormor afsted i stedet.

- Jeg kan jo desværre ikke selv nå at bruge de gode råd i opdragelsen af mine børn, men jeg kan hjælpe i forhold til mine børnebørn. Jeg er helt sikker på, at min datter vil tage mange af de gode råd til sig, fortsætter Mariam

Lola Jensen har hjulpet utallige familier med alverdens etniske baggrunde, og hun fortæller, at udfordringerne grundlæggende er de samme. Hun havde derfor glædet sig til at komme ud og rådgive mødrene i Greve Nord, fordi hun glæder sig over, at forældre selv efterspørger hjælp til at blive endnu bedre. Da hun var færdig med sit oplæg, var det mødrenes tur til at komme med eksempler fra deres egen hverdag, som de gerne ville have familievejlederens hjælp til.

- Forældre vil jo deres børn det bedste. Det var nogle rigtig gode spørgsmål om blandt andet udviklingen af børns selvværd, brugen af timeout og ikke mindst, hvordan man holder fast i grænserne, selvom det gør ondt, at ens barn græder. Det er vigtigt for alle forældre at få inspiration til, hvordan de kan blive bedre, og hvad der er deres ansvar. Det vil jeg meget gerne være med til at fortælle dem. Samtidig kan de på en aften som i dag se, at de ikke er de eneste, der har de problemer og blive bekræftet i, at deres børn er helt normale. De kan bruge hinandens erfaringer, forklarer hun.

- I mit arbejde oplever jeg, at særligt de nydanske forældre meget gerne vil opdrage deres børn mere efter den danske opdragelseskultur, men de kan have svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er. Ligeså vel som de etnisk danske forældre kan synes, det er svært. Så derfor er det helt oplagt, at man kan samle mødrene og hjælpe dem på vej, siger hun.