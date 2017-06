Carstens Mobergs nye deleøkonomiske idé bag deleportalen Flexicu.com går ud på at sikre en maksimal udnyttelse af virksomhedernes ressourcer ved at deles om arbejdskraften og herved undgå uudnyttet kapacitet og dække behovet for en fleksibel og skalerbar arbejdskraft. Foto: Birgit Schaldemose Norman

Kan man leje medarbejdere?

Sydkysten - 14. juni 2017

Den 52-årige succesrige erhvervsmand inden for transport og logistik, Carsten Moberg, har i mange år haft fokus på at bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked med Logistikkompagniet.

Det arbejde fik han Greve Erhvervspris for sidste år. Nu vil han også skabe et deleøkonomisk arbejdsmarked med den nye B2B deleportal for arbejdskraft 'Flexicu.com'. Her kan virksomheder selv nemt finde og leje eller udleje deres medarbejdere. Den 1. maj 2017 startede han derfor firmaet Flexicu med base i ErhvervsCentret sammen med fire store, tunge partnere.

Konceptet bag den nye portal Flexicu.com er at gøre det nemt for danske og udenlandske virksomheder at deles om deres medarbejdere i lighed med al anden deleøkonomi. Med den nye portal får virksomhederne en platform, hvor de hurtigt og nemt kan finde og leje eller udleje en fastansat medarbejder til costpris. Portalen er i første omgang først og fremmest tiltænkt virksomheder inden for lager, transport, hotel og restaurationsbranchen. På sigt er det tanken, at konceptet skal udbredes til alle andre brancher og også udlandet. Men hvorfor er den her idé om at gøre medarbejdere til deleøkonomi via en portal overhovedet opstået, når nu erhvervslivet i forvejen har vikarbureauer, som tilbyder fleksibel og skalerbar arbejdskraft?

- Min egen erfaring er, at vikarbureauerne generelt ikke præsterer godt nok i dag. Den samme melding får jeg fra mine kunder og hører i mit netværk. Den arbejdskraft, vikarbureauerne tilbyder, er ganske enkelt ikke god nok til prisen. Samtidig oplever mange virksomheder, at deres behov for arbejdskraft varierer voldsom henover året. Det kan holde dem fra at fastansætte de dygtigste inden for deres felt. Derfor er det ofte vanskeligt fx for mange konjunkturfølsomme virksomheder at tage flere opgaver ind end planlagt, når markedssituationen og efterspørgslen pludselig ændrer sig. Og det forhindrer dem jo så i at vokse og skabe vækst samt nye arbejdspladser. Og det går så igen ud over Danmarks konkurrenceevne. Det problem vil jeg med vores nye deleportal for arbejdskraft adressere ved at sige til erhvervslivet: Lad os deles om arbejdet, fortæller Carsten Moberg og uddyber:

- Konceptet går ud på, at når din virksomhed er inde i en stille periode, kan du gøre dine ledige medarbejdere tilgængelige for de virksomheder, der har brug for arbejdskraft lige nu. Du får altså fjernet dine overflødige lønomkostninger, og du kan fastholde dine gode medarbejdere, og de behøver ikke frygte fyring. Omvendt får lejerne hurtig adgang til trænede og velkvalificerede medarbejdere, som har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Lejerne sparer herved tid og penge på rekruttering og træning. For medarbejderne vil det her koncept betyde jobtryghed, sikring af indkomst samt fleksible muligheder for arbejdstid og sted. Sammen slipper alle parter for hyringer og fyringer, vikarløsninger og nedslidning af gode medarbejdere. Så det er virkelig en win-win-situation.

For at komme godt fra start med det nye Grevefirma Flexicu har Carsten allieret sig med tunge drenge inden for erhvervslivet. Medejere af Flexicu er start-up-specialist Christian Holte, der har står bag Edison Law samt filosof Søren Riis, der har etableret GoMore og Urbanwinebox samt IT-specialisten og IT-indehaveren Martin Schläger og endelig iværksætteren og forfatteren Claus Skytte, der er en af Danmarks førende eksperter inden for deleøkonomi. Juristen Henrik Tenvig bliver direktør for Flexicu.