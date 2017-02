Rådhusbetjenten er her rundt hos de 19 byrådsmedlemmer for at samle sedlerne ind fra den skriftlige afstemning. Her hos konservative Morten Scheelsbeck og radikale Bo Nygaard Larsen. Foto: Helle Midskov

Kamp om plads i Solrød Biogas

Selv om det lå lige til højrebenet, at partifællen Jan Færch skulle overtage Eilifs post i det tunge Økonomi-, teknik- og miljøudvalg, så var der i den lille valggruppe - bestående af Grundejerne, de konservative og Liberal Alliance - blevet enighed om, at Hans Odder (C) skulle have pladsen. Han havde dog i forvejen en plads i Social-, sundheds-, og fritidsudvalget, men den lille valggruppe indstillede, at Asger Lauenborg (G), som træder ind i byrådet efter Eilif Nørgaard, skulle have den post. Det var der bred enighed om, men så ophørte enigheden i Solrød Byråd mandag aften.