Se billedserie - Jeg elsker den, siger 12-årige Jennifer Fischer, om den sorte mountainbike. Foto: Helle Midskov

Kærlighed ved første blik: Gigtramte Jennifer fik en el-cykel

Sydkysten - 19. januar 2017 kl. 10:02 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg elsker den. Der er ikke nogen tvivl at spore i 12-årige Jennifers stemme. Hun er vild med den seje mountainbike, som hun netop har fået overrakt i Solrød Cykelcenter.

Indehaveren af Solrød Cykelcenter, Christian Olsen, når lige at give Jennifer Fischer en kort instruktion i de mange muligheder, som denne Easy Motion mountainbike har, før Jennifer har sat sig i sadlen og suser henad Solrød Strandvej med høj hastighed for at prøve den nye el-cykel. Jennifer er meget begejstret, da hun vender tilbage fra den første tur på den nye cykel.

- Den kører fantastisk, den er virkelig fed. Jeg glæder mig allerede til at køre på den hver dag. Jeg elsker den, jeg havde slet ikke forestillet mig, at den ville være så smart og sej at se på, fortæller Jennifer og ser forelsket på den sorte cykel.

- Vi kommer lige fra Rigshospitalet, hvor jeg var inde og få sat min dosis af medicin op for min gigtsygdom. Derinde på parkeringspladsen stod der nogle el-cykler i et cykelstativ, og de var ikke så smarte at se på. Batterierne var store og klodsede på de cykler, men på min nye cykel er det meget lille og sidder helt diskret på stellet, fortsætter hun.

Den nye mountainbike kan gøre hverdagen en lille smule lettere for Jennifer, som bor i Lille Skensved. På el-cyklen vil hun fremover kunne følge med kammeraterne, når der skal cykles til og fra Skovboskolen i Bjæverskov, til fritidsinteresser, på ture og meget mere.

En beskeden pige Det var projektleder Tanja Bendixen Kryger fra velgørenhedscykelprojektet Hjælperytterne, som mandag eftermiddag kom forbi Solrød Cykelcenter på Solrød Strandvej 90, hvor man fører el-cyklerne fra Move-Easy, for at overrække cyklen. Jennifer har ansøgt om at vinde en af de 16 el-cykler, som Hjælperytterne har udloddet til gigtramte børn i forbindelse med deres 800 km lange velgørenhedstur rundt i Danmark sidste år. Det vil sige, at det rent faktisk er hendes mor, Lone Fischer, som sendte ansøgningen, for Jennifer syntes ikke, at hendes mor skulle gøre det.

- Jennifer er så sej og beskeden, og hun sagde til mig. "Mor, der må være nogen, der har det værre end mig, og som har mere brug for at få en cykel". Men virkeligheden er, at i dag har vi været på Rigshospitalet og fået sat Jennifers medicin op, da hun rent faktisk går rundt med store smerter, når leddene hæver. Hun har haft gigt i mange år, og det er en lang proces, hvor man via undersøgelser har udelukket en lang række andre sygdomme, før man har fundet frem til, at det var gigt og to forskellige slags. Så Jennifer er hårdt ramt. Hun vil altid have gigt, men vi kan håbe, at det vil tage lidt af med tiden, det er der en lille chance for, fortæller Lone og fortsætter:

- Når man er 12 år, vil man bare gerne være som andre, og det er ikke fedt at skille sig ud. Så derfor vil denne cykel være med til at gøre en forskel. Hun kan cykle med kammeraterne og følge med, det kan hun ellers ikke, da hun ikke har kræfter i benene til at cykle i længere tid i et "normalt" tempo. Jeg glæder mig også til, at Jennifer og jeg skal cykle nogle flere ture blandt andet til stranden. Så vi er så glade for, at Jennifer kom i betragtning til en el-cykel og så sådan en blæret en af slagsen, siger Lone Fischer.

Fokus på børnegigt Det er fjerde år, at Hjælperytterne samler ind til forskning og behandling for mennesker med gigt. De seneste år har cykelholdet kørt mere end to millioner kroner ind, som blandt andet er blevet brugt til forskning og informationsmateriale.

- I år satte Hjælperytterne særligt fokus på børnegigt og fik på flere etaper selskab af gigtramte børn, der cyklede med over målstregen. Hver tredje dag får et barn konstateret børnegigt i Danmark. Det er cirka 120 børn om året. Vi vil gerne være med til at sikre, at disse børn og deres familier får et bedre liv med gigt. Hjælperytterne træner sammen i flere måneder, og løbet er med til at skabe opmærksomhed omkring folkesygdommen gigt, fortæller Tanja Bendixen Kryger, som selv træner med rytterne fra Helsingør, og som også får fornøjelsen af at være med til at dele ud af de penge, som køres ind.