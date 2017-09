I marts måned meldte Ishøj Kommune ud, at byrådet havde peget på Kabelplus til at overtage driften af Ishøj Fællesantenne. Her ses Kabelplus? to ejere Kenneth Christensen (tv) og Henrik Lind. Arkivfoto: Ishøj Kommune

Kabelplus om overdragelse: Ikke nemt

Sydkysten - 11. september 2017 kl. 18:04 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer ikke bag på Kabelplus-medejer Kenneth Christensen, at en rapport om tilstanden på Ishøj Fællesantennes anlæg viser et billede af et anlæg præget af fejl, manglende vedligeholdelse og misvisende dokumentation på anlæggets reelle tilstand. Overgangen fra fællesantennens tidligere driftsudbyder YouSee til Kabelplus medførte fra starten af juni køer ude foran Kabelplus' kontor i bycentret og ventetider på telefonerne fra borgere, der oplevede flimrende internetforbindelser og ustabilt tv. For at finde svar på årsagen til driftsproblemerne, bad Kabelplus ingeniørfirmaet Brix & Kamp om at undersøge anlæggets tilstand og om YouSee's dokumentation af nettet var i overensstemmelse med de faktiske forhold.

På baggrund af en stikprøvekontrol den 15. august viser resultaterne i Brix & Kamp-rapporten, at der blev konstateret en del uoverensstemmelser imellem dokumentationen og det monterede udstyr, ligesom kontrollen viste fejl i form af manglede aflastning af kabler og manglende udskiftning af stik og fordelere.

- Det er det, vi selv konstaterede, efter vi overtog den 1. juni, og de (Brix & Kamp red.) har også konstateret, at dokumentationen ikke stemmer overens med virkeligheden, siger Kenneth Christensen og uddyber:

- Omkring internettet har vi indreguleret anlægget efter den dokumentation, vi er blevet udleveret, og det viser sig bare, at dokumentationen stemmer ikke overens med virkeligheden.

En af rapportens andre konklusioner er, at den sidste indregulering - en såkaldt servicegennemgang af anlægget sidst fandt sted i 2011. Ifølge Kenneth Christensen har Kabelplus nu været rundt og indreguleret anlægget, så det står, som det skal.

60 dage På baggrund af de 60 hverdage, som Kabelplus har haft til at gennemføre overtagelsen af fællesantennen frem til normal drift, mener Kabelplus-medejeren, at selskabet er lykkedes med den opgave. Det betyder dog ikke, at alle problemer endnu er løst:

- Du har jo stadig nogle kunder, der sidder med et tv-signal, hvor de siger, det pixelerer lidt, siger han og fortsætter:

- I sådan et anlæg som det her, vil der altid være serviceteknikere, der kører rundt og løser de ting, der er derude. Det er også et gammelt anlæg. Det er jo ikke overraskende som sådan. Det vidste vi fra starten af, og det skal jo vedligeholdes og serviceres hele tiden. Det, der var overraskende for os, er at det ikke var vedligeholdt, da vi overtog det.

Kabelplus igangsatte også deres egen undersøgelse af anlægget i Vildtbanegård, som har været det boligområde i Ishøj, der i særlig grad har oplevet problemer med internet og tv. Gennemgangen peger på problemer med fejljusterede forstærkere, manglende udskiftning af stikledninger og gamle fordelere.

- Jeg har været i branchen i mange år, og jeg har det indtryk af, at dem der er i branchen generelt gør tingene på en god og ordentlig måde, så det kommer simpelthen som en overraskelse for os, at det er, som det nu er derovre.

Ingen YouSee-hjælp Samtidig med, at Kabelplus overtog driften af fællesantennen, lavede de også en frekvensomlægning til giga-internet på frekvensbåndet. Den frekvensomlægning, kombineret med, at Kabelplus overtog et anlæg, som ikke var blevet vedligeholdt, var ifølge Kenneth Christensen medvirkende til, at beboere oplevede flimrende internet og uklare tv-skærme.

- Nu, hvor vi har indreguleret anlægget, er det meget nemmere for os at sige, hvis du stadig har problemer, så er det præcis det her, vi skal justere og gøre.

Af et mødereferat fra den 28. april mellem kommunen, Netplan, der er Ishøj Kommunes rådgiver, og YouSee fremgik det, at Kabelplus sammen med Netplan den 27. april lavede en anlægsgennemgang af Ishøj Fællesantenne, hvor der ikke blev fundet fejl og mangler. Den gennemgang deltog Kenneth Christensen også i, men han forklarer, at der ikke var tale om en egentlig anlægsgennemgang, hvor Kabelplus fik lov til at foretage målinger.

- Sandheden er, at vi kunne ikke få adgang til anlægget før den 1. juni. Vi har på ingen måde fået lov til at foretage nogen former for målinger af den tidligere udbyder, siger han og uddyber:

- Man kan ikke måle, hvordan signalet ser ud, uden at hive nogle kabler fra og så sætte vores måleudstyr på, og det har vi ikke fået adgang til. Vi har ikke fået adgang til så meget som at hive et eneste stik ud af forstærkere, og vi har ikke fået adgang til at gennemgå anlægget ordentligt, vi har været rundt i tre timer den 29. april og lave en visuel besigtigelse, hvor vi kiggede på, hvordan det så ud, men vi har ikke lavet en rigtig anlægsgennemgang, fortæller Kenneth Christensen om forløbet op til overtagelsen af antennenettet den 1. juni.