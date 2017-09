Se billedserie Sådan så strandvejen ud i starten af 1900-tallet. Foto: Greve Lokalarkiv

Jubilæum: 100 år i villaejernes tjeneste

Hvordan organiserer man villaejerne i et område? Mange steder er der stiftet grundejerforeninger, som løser større opgaver, og sådan en blev også grundlagt i Greve for 100 år siden - nemlig Grundejerforeningen Greve Strand.

Initiativet til foreningens etablering blev taget af tre visionære mandspersoner, fisker N. P. Nielsen, reservelæge Sylvest og købmand Ernst Larsen, som i juni 1917 indbød til et møde på Jægerkroen, hvor de forelagde et udkast til love for en forening af grundejere ved Køge Bugt, strækkende sig fra Brøndbyvester til Jersie. Den store forening var der imidlertid ikke tilslutning til, men 45 grundejere fra Kildebrønde og Hundige ønskede at danne en forening. Denne forening blev stiftet den 24. juli 1917 på Kildebrønde Kro med navnet Foreningen af beboere ved stranden i Greve-Kildebrønde.

På det tidspunkt var der cirka 50 huse langs kysten, og det, vi i dag kender som Mosede, Greve og Hundige Strandvej, var kun et hjulspor. Langt hovedparten af grundejerne, som tilhørte den øvre del af middelklassen, havde sommeradresse i området og fast bo-pæl i København. Enkelte meget velhavende familier fandt dog også området attraktivt og byggede meget store og fornemme sommerboliger, hvoraf flere er fundet bevaringsværdige den dag i dag i forbindelse med, at Greve er blevet en kulturarvskommune i 2016. Formålet med at stifte foreningen var at sikre indflydelse på områdets udvikling til gavn for medlemmerne, blandt andet i form af etablering af en dag- og natrenovations-ordning og oprettelse af et vagtselskab til at hindre indbrud og hærværk i sommer-husene.

Foreningens opbakning var ligeledes medvirkende til, at Greve Strands Vandværk kunne etableres i 1934.

Stor udvikling Siden er der som bekendt meget i Greve, og sommerhusene er i årenes løb blevet udskiftet med helårshuse, hvor familier har deres hverdag. I takt med udflytningen til Greve er der kommer mere organiseret afhentning af skrald, og derfor er det også noget andet, der i dag skaber grundejerforeningen og dens medlemmers udfordringer.

- Det grundlæggende tema har i nogle år været stranden og strandrensning, som mange kalder fedtemøg. Det var faktisk en tidligere formand, som begyndte at kalde strandrensningen for fedtemøg, og det udtryk har spredt sig, siger Grundejerforeningen Greve Strands formand, Thomas Thule.

Han forklarer, at der er 110 medlemmer i øjeblikket, men at det ikke siger noget om, hvor mange mennesker der egentlig er involveret i grundejerforeningen. Hvert vejlaug tæller nemlig kun for ét medlem, og Thomas Thule peger på, at der er cirka 850 parceller, der får ryddet sne, og at det derfor nærmere er det tal, som siger noget om, hvor stor grundejerforeningen er.

Selv om strandrensning stadig er et tema, arbejdes der fra grundejerforeningens side også med at få skabt mere liv på molerne i Greve Marina, og her er der en række initiativer på tegnebrættet, som bestyrelsen samarbejder med blandt andre Greve Kommune og havnebestyrelsen om at få virkeliggjort. Grundejerforeningen er kommet med i forskellige udvalg og holder ofte møder om, hvordan fremtidens Greve Marina skal se ud. Her er der blandt andet fri adgang til spidsen af molerne og et havnebad på tegnebrættet.

Arbejdet er blevet godkendt af byrådet, som har givet grundejerforeningen lov til at tale med Greve Kommunes fundraiser, og netop det politiske niveau er et andet af grundejerforeningens succeskriterier at komme op på, forklarer Thomas Thule.

- Historisk set har vi arbejdet på at få ting på dagsordenen rent politisk, så borgerne bliver hørt. Der er ikke nogen politisk tilknytning til et parti, men vi ser os selv som en paraplyorganisation for vejlaugene, siger Thomas Thule.

Der afholdes et arrangement med øl, vin og vand lørdag den 9. september som markering af jubilæet. Der kan man komme og hilse på, og pigegarden kommer forbi. På dagen er der udgivelse af 100-års jubilæumsskriftet. Arrangementet finder sted ved aktivitetshuset ved Olsbækken fra klokken 13 til 16. Olsbæk Strandvej 43. Her vil der hænge billeder fra området og billeder af formændene gennem tiderne. Grundejerforeningen holder i øvrigt en 'kyssebænkskonkurrence', hvor man kan vinde biografbilletter til Waves' nye biograf. Konkurrencen kører til den 1. november. Læs mere om den på: www.gf-grevestrand.dk