Jespers hund er i gode hænder

Jesper Juls politihund Basse er i gode hænder, fortæller Jesper Juls far Villy Jul Pedersen.



Den er hos en af Jesper Juls venner, der driver et autoværksted. Villy Jul Pedersen synes, han og hans kone var lidt for gamle til at tage hunden til sig.



- Men det er vores allesammens hund, siger Villy Jul Pedersen, som fortæller, at Basse, der er to år og tre måneder gammel, stadig kan genkende ham og familien, ligesom den også tilbragte nogle dage hos Jespers kæreste forleden.



Det var dog aldrig på tale, at en af Jespers kolleger skulle overtage den.



- Det er meget sjældent, politifolk overtager hinandens hund, siger Villy Jul Pedersen.