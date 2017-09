Artiklen: Jespers far: Godt at samfundet beskytter os mod sådan en person

Villy Jul Pedersen er glad for, at den 27-årige mand, der dræbte hans søn, er blevet idømt en forvaringsdom.

- Det er godt, at samfundet beskytter os for sådan en person, siger Villy Jul Pedersen om den 27-årige, der i dag fredag blev dømt skyldig i drabet ved Retten i Glostrup.

- Den tilværelse, vi har haft siden det skud, kan han aldrig nogensinde betale sig fra. Vi har haft Jesper i hovedet fra morgen til aften, siger Villy Jul Pedersen, som sammen med sin kone besøger sønnens gravsted nærmest hver dag.

Han er lettet over, at sagen nu er færdig, så han og familien kan komme et skridt videre.

I tiden efter drabet var der mindehøjtidelighed i både karateklubben og hos politiet, og når han i begyndelsen af oktober har deltaget i et arrangement hos Rigspolitiet, skal det være slut med mindehøjtideligheder, fortæller Villy Jul Pedersen, som heller ikke er sikker på, han har lyst til at overvære sagen, når den kommer for landsretten.