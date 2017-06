Johnny Larsen er ansat som ny skoleleder på Jersie Privatskole. Han begynder, når det igen ringer ind efter sommerferien.

Jersie Privatskole skifter leder

Sydkysten - 14. juni 2017 kl. 15:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er den nye leder fundet og klar til at tiltræde til det nye skoleår efter sommerferien.

Valget er faldet på Johnny Larsen, og det er en erfaren leder, som tiltræder på den lille skole. Han har i mange år været leder både på 10. Klassen Solrød og i Stevns Kommune. Men nu var tiden inde til at prøve nyt.

- Vi fik nogle rigtigt gode ansøgere, og vi er glade for valget af Johnny. For at lave en stille, rolig og udramatisk overgang, så tiltræder Johnny først til august. Ulrik Lundby Jensens stop som leder skyldes, at han er flyttet til England og får nu mulighed for at være mere sammen med sine børn, hvilket han har savnet, forklarer Rikke McEwan.

Flere elever

Den nye leder, Johnny Larsen, har mange ambitioner for det nye job:

- Vi skal selvfølgelig gerne have skolen til at vokse sig lidt større. Det giver os simpelthen nogle flere muligheder i undervisningen og i forhold til skolens økonomi, hvis vi får flere elever. Jeg vil gerne have, at vi kommer op på et sted mellem 150 og 200 elever.

Men væksten må ikke gå ud over det, han ser som den største kvalitet på Jersie Privatskole - nemlig det trygge miljø, eleverne færdes i.

- Den helt afgørende forskel mellem os og de andre skoler er jo, at her kommer man aldrig til at sidde i klasser med 27 eller 28 elever. Der er alt for mange steder, hvor eleverne forsvinder i mængden, og det er afgørende for mig og skolen, at vi holder fast i, at på Jersie Privatskole kender alle hinanden, siger Johnny Larsen.

Han fremhæver netop skolens tradition for at lade eleverne samarbejde på tværs af klassetrin som afgørende for at skabe en stærk følelse af fællesskab og tryghed blandt eleverne. En følelse, han vil arbejde for at gøre endnu stærkere i de kommende år.

- En skole kan stille alverdens viden og muligheder for at lære op for eleverne. Men hvis ikke hvert eneste barn føler sig tryg og føler, at der er nogen, der er klar til både at høre og se dem, nytter det ikke noget. Børn kan ikke lære, hvis de skal være bange for at blive mobbet eller gå og bekymre sig. Derfor er tryghed den første og vigtigste betingelse for at skabe en god skole, siger Johnny Larsen og fortæller om en enkel test, han selv bruger til at vejre, om et barn har det godt i skolen.

- Det er egentlig meget simpelt. Hvis børnene kommer glade hjem og gerne vil fortælle en masse om, hvad der er sket i løbet af dagen, er det et tegn på, at det går godt. Men hvis de svarer undvigende eller bare siger "ja" eller "nej", er der noget, der er ved at gå skævt. Det kan være små ting, men det er netop de små ting, der kan være svære at opdage og tage sig af, når der sidder så mange børn i lokalet, som der gør i mange folkeskoler. Og det er det, vi kan og skal kunne i fremtiden på Jersie Privatskole.