Se billedserie Ishøj International Film Festival blev mandag aften sat i gang af jazztrioen Lelou, Mads Vinding og Jan Overgaard, som leverede jazzede versioner af gamle filmsange. Under festivalen bliver der både vist dokumentarfilm, kortfilm og spillefilm, ligesom der vil være debatter og aftertalks med flere af instruktørerne bag filmene. Foto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Jazz-trio åbnede filmfestival i Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jazz-trio åbnede filmfestival i Ishøj

Sydkysten - 13. september 2017 kl. 16:29 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan du huske, da Judy Garland sang Somewhere over the rainbow i filmen Wizard of Oz fra 1939? Eller scenen fra filmen Casablanca, hvor Ingrid Bergman beder pianisten om at spille As times goes by i hotellobbyen?

Mandag aften blev de gamle filmsange vakt til live på scenen i Ishøj Kultur Café, hvor sanger Lelou, kontrabassist Mads Vinding og pianist Jan Overgaard jazzede Ishøj International Film Festival i gang.

- Når man taler om berømte filmsoundtracks, er der et nummer, man ikke kan komme uden om, lød det fra scenen, inden jazztrioen tog fat på sangen As times goes by.

Åbningskoncerten var den første i rækken af arrangementer, som fylder Ishøj International Film Festival, der kører frem til og med lørdag. Programmet byder blandt andet på dokumentarfilm, kortfilm og spillefilm fra Spanien, Tyskland, Estland, Bulgarien og Danmark. Der vil desuden være debatter og aftertalks med flere af filminstruktørene i forbindelse med, at deres film bliver vist i festivalugen.

Lidt af hvert For festival-arrangør Jorge Rivera er Ishøj International Film Festival kulminationen på en ide, han fik ved årsskiftet. Efter flere måneders forberedelse kunne han mandag aften, sammen med konferencier Niels Paridon, så præsentere det endelige festival-program for de fremmødte gæster til åbningsgallaen. De blev guidet igennem et filmprogram, der blandt andet indeholder filmene Kebab Connection - en tysk komedie om kultursammenstød, Gurumbe: Afro-andalusiske erindringer om slaveri i Sydspanien og forholdet til flamenco-musikken og jazz-dokumentaren Between a smile and a tear. For festival-arrangøren har det været vigtigt at sætte et program sammen, som både henvender sig til yngre og ældre:

- Der er nogle film og emner, som for eksempel visual effects, der måske appellerer til det yngre publikum, og så er der jazz og filosofidebat, som måske appellerer til ældre. Der skal være lidt af hvert, fortæller Jorge Rivera, som glæder sig over, at festivalen nu er skudt i gang.

- Jeg håber at se en masse mennesker. Det er det, man forventer, når man laver det her, og at de synes, at det er godt og har lyst til at fortælle andre om det.

Blandt de fremmødte i salen mandag aften var Helle og Vagn Hansen fra Ishøj. De er begge medlem af den lokale forening Hyggebio og har sat kryds i kalenderen ved flere af festivalens arrangementer.

- Det er spændende og et godt initiativ, sagde Vagn Hansen om den internationale filmfestival på lokal grund, inden Helle Hansen supplerede:

- Vi har bestilt biletter til Lise Nørgaard (foredrag red.) og også det sidste arrangement (A smile and a tear red.) på lørdag.

Ishøj International Film Festival foregår i Ishøj Kultur Café og er en del af Vestegnens Kulturuge.