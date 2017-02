Se billedserie Christian Hjarsø er 23 år gammel og har netop startet op som selvstændig el-installatør. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Iværksætterdrøm blev til virkelighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Iværksætterdrøm blev til virkelighed

Sydkysten - 10. februar 2017 kl. 10:32 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planlægningen af hverdagen på egen hånd, den nødvendige imødekommenhed i arbejdet med at skaffe egne kunder og det at komme hjem fra en lang arbejdsdag og skrive fakturaer til tilfredse kunder.

Det er de vigtigste grunde til, at Christian Hjarsø den 1. december tog skridtet ud i iværksætterlivet med sin el-installatørvirksomhed.

Siden Christian Hjarsø var 15 år, har han aktivt arbejdet på en dag at stå med nøglerne til sin egen virksomhed. Han har taget flere uddannelser i løbet af årene, og de har været med til at skabe viden og gødet iværksættergenet.

- På el-installatørskolen fik man at vide, hvad det kræver at være selvstændig, siger Christian Hjarsø.

Inden han besluttede at stifte sin egen virksomhed, rejste han rundt i verden, og han var også ansat hos FLSmidth i halvandet år, hvor han med egne ord fik en fik løn. Det er ikke på grund af økonomien, at man skal starte for sig selv, mener Christian Hjarsø.

- Jeg har altid haft drivet til at blive selvstændig og bruge det, jeg har lært på mine uddannelser. Det startede på el-installatøruddannelsen, og jeg har været med i forskellige netværksgrupper, siger Christian Hjarsø.

Han forklarer, at han er blevet undervist i virksomhedsdrift på studiet som el-installatør, og at det har været medvirkende til, at han har taget springet. Samtidig har møder med SKAT også givet viden om regnskaber.

I 2017 går Christian Hjarsø efter at ansætte folk til sin virksomhed, og han har et klart råd til andre unge mennesker, der studerer eller lige er blevet færdige med studiet.

- Det kræver mod og startkapital. Man skal tænke sig om, have is i maven og springe ud i det. Penge skal ikke være den vigtigste faktor - det skal være drømmen om et personligt projekt. Jeg tænker ikke over, at jeg arbejder 60 til 70 timer om ugen, fordi jeg godt kan lide at være selvstændig, siger Christian Hjarsø.

Spøhr