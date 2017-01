Institution skal rives ned

Det vandrør, der sprang den 7. januar, betyder nu, at det er helt slut med børn på institutionen Birkely. Det kan ganske enkelt ikke betale sig at renovere den, og derfor skal der nu bygges helt nyt.

- Vi må indse, at den bare er færdig. Der går nok to år, før en ny permanent løsning er færdig, siger borgmester Henrik Rasmussen (K), som dog endnu ikke kan sige noget om, hvordan den permanente løsning kommer til at se ud.

- Det er ikke sikkert, den kommer til at ligge samme sted, men pladserne bliver i Nord. Vi har råd til at lave den rigtige løsning, og det er det, vi vil have. Det kan for eksempel være, at vi flytter rundt på nogle anlægsprojekter, siger borgmesteren.