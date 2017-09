Se billedserie - Det eneste, vi ikke kunne blive enige om, var regningerne. Jeg synes, han lavede specialprodukterne for billigt. Der syntes jeg godt, han kunne have taget lidt ekstra for det, siger Inge Olsen. Foto: Petter Becker-Jostes

Inge og Svend Aage har været gift i 65 år

Sydkysten - 01. september 2017 kl. 13:47 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kendte godt nok hinanden inden, fordi deres forældre var fætre og kusiner. Men det var til en fest i juledagene i 1950, at det hele for alvor begyndte. Der var fest i venskabsforeningen i Roskilde, men Svend Aage Olsen havde ingen billet. I toget lånte han dog en af en ven, og inde til festen fik han danset sammen med Inge. Det var dagen før nytårsaften, og bagefter fik Inge, der er fra Havdrup, mens Svend Aage er fra Lille Skensved, et lift og blev sat af på vejen hjem.

Sådan lyder begyndelsen på Svend Aage og Inge Olsens fælles historie, som i går rundede et skarpt hjørne. Den 30. august 1952 blev de to gift, og dermed kunne de onsdag den 30. august fejre krondiamantbryllup, altså 65 års ægteskab.

Nøglen til at holde sammen gennem så mange år har været arbejdsfordelingen. Siden 1961 - Svend Aage Olsen måtte i øvrigt rykke ud på sin fødselsdag for at underskrive købskontrakten på grunden - har parret boet på Den Lille Gade 2, ejendommen på hjørnet af Den Lille Gade og Yderholmvej. Parret bor i huset ud mod Yderholmvej, mens Svend Aage Olsen drev møbelsnedkeri i den hvide ejendom ud mod Bakkevænget frem til 1986. Og der har aldrig været tvivl om, hvem der stod for hvad.

- Han stod for det derovre, mens jeg passede ALT andet, siger Inge Olsen med et smil.

Solgte billigt Parret fortæller, at de i deres fælles liv aldrig har haft den store modgang, ligesom der heller ikke har været de store knaster. Til gengæld har de altid været optaget af arbejdet. Svend Aage stod for at lave møblerne sammen med de ansatte, mens Inge lavede fakturaer og stod for regnskabet. Og her kunne de to godt se lidt forskelligt på tingene.

- Det eneste, vi ikke kunne blive enige om, var regningerne. Jeg synes, han lavede specialprodukterne for billigt. Der syntes jeg godt, han kunne have taget lidt ekstra for det, siger Inge Olsen.

- Jo, men man skal jo være gode venner med kunderne. Der er jo også konkurrenter, siger Svend Aage Olsen, som i øvrigt understreger, at han aldrig har brugt en krone på reklamer.

- Man skal lave en ordentlig vare til en fornuftig pris, så sælger den sig selv, som han siger.

I begyndelsen blev der især lavet fjernsynsborde på snedkeriet, men da farve-TV blev populært, måtte Svend Aage Olsen sadle om til skrive- og sofaborde - de nye fjernsyn var nemlig tungere, og derfor gik man over til at lave møblerne i metal.

Selv lavet kransekage Senere blev bordene skiftet ud med trævarer, fordi møbelhandlerne ofte var dårlige betalere. Således producerede Svend Aage Olsen blandt andet ATBO-reolen, inden han solgte sin virksomhed i 1986.

Efter pensioneringen har parret dog ikke siddet stille. Tagrenderne er for eksempel blevet renset ved, at de to bandt hver sin ende af et reb om livet, så Svend Aage havde en modvægt på den anden side af huset, hvis han skulle falde ned fra taget. For nogle år siden lavede han også et børnegitter til oldebørnene, så de gamle evner er ikke glemt. Og i sidste uge var det parret selv, der lavede kransekagen til den store dag i går.

Om morgenen fik parret besøg af familien og de nærmeste samt borgmester Niels Hörup (V). For fem år siden havde han gerne været til diamantbrylluppet, men de meget svære budgetforhandlinger i KL det år gjorde, at han ikke kunne komme, kunne han fortælle efter at have konsulteret sin kalender. Borgmesteren gik i øvrigt et par klasser under parrets ene af to døtre, kunne hun huske.

Familien har altid betydet meget for parret, og derfor måtte der da også to fejringer til - en om formiddagen og en om eftermiddagen for dem, der ikke kunne være med tidligere på grund af arbejdet. Også her har parret valgt en mere afdæmpet form:

- Nu har vi holdt så mange fester, så nu er vi kun børn, børnebørn og oldebørn. Vi bliver kun 26, siger Svend Aage Olsen.