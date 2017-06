På torsdag udløber fristen for at melde sig på banen som indholdsleverandør på Ishøj Fællesantenne, men i fredags havde kommunen endnu ikke modtaget nogle bud fra de cirka 12 selskaber, kommunen har inviteret til at afgive bud. Illustration: Ishøj Kommune

Indholdsleverandører holder sig tilbage

Sydkysten - 12. juni 2017 kl. 16:12 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På torsdag udløber fristen for at melde sig som såkaldt indholdsleverandør på Ishøj Fællesantenne. Som led i aftalen med Kabelplus, der overtog driften af fællesantennen den 1. juni, skal andre leverandører af TV og bredbånd have mulighed for at koble sig på det lokale antennenet mod at betale en fee til Kabelplus. Det skal give borgerne mulighed for at vælge mellem flere tv- og bredbåndsleverandører, og selv om Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) forventer, at to til tre leverandører melder sig, inden fristen udløber, så havde kommunen i fredags endnu ikke modtaget nogle henvendelser på deres udbud.

- De trækker den nok til sidste uge, og måske er de også lidt tilbageholdende, for det er en stor opgave, siger Ole Bjørstorp.

I har fra starten lagt op til, at der skal være den her mulighed for, at man kan vælge mellem flere tv-eller internetudbydere på fællesantennen. Frygter I, at der slet ikke er nogen, der melder sig?

- I mit stille sind så kan jeg godt frygte det, og så må man jo rykke igen, for det ville jo være lidt pinligt, hvis der ikke er nogen, der har mod på det, når man nu tilbyder en fleksibel løsning, siger Ole Bjørstorp, som samtidig slår fast, at kommunen, der ejer fællesantennen, er indstillet på at forlænge fristen, hvis kommunen ikke har modtaget bud fra potentielle indholdsleverandører inden den 15. juni.

- Det er vi jo nødt til at gøre, vi kan ikke stå med en nul-løsning, siger borgmesteren.

Kaotisk start Da Kabelplus overtog driften og signalet på Ishøj Fællesantenne fra YouSee den 1. juni, forløb den efterfølgende uge noget kaotisk med flere borgere, der oplevede sort skærm eller problemer med at installere kanaler på deres fjernsyn.

- De store problemer, hvor folk ikke kunne se tv, eksisterer ikke mere, undtagen nogle specielle steder (Kirkebjerggård, red.), som jeg har nævnt, men internetsiden har vi stadigvæk et lille problem med, og det må vi så gøre noget ved, men det var kaotisk i den første uge, det må jeg medgive, siger Ole Bjørstorp.

Han fortæller, at selv om signal og fjernsyn har fundet hinanden i de fleste hjem, så er der et problem med manglende undertekster på DR's kanaler, når der for eksempel vises udenlandske film. Problemer med undertekster og internettet er kommunen og Kabelplus opmærksomme på, forklarer han.

- De første vanskeligheder er overstået, og vi er i gang med at løse de sidste. Det har vi så resten af måneden til, siger borgmesteren og fortsætter:

- I går (torsdag, red.) fik jeg de sidste meldinger, så hvis vi skal vurdere det her til morgen (fredag red.), så går det betydeligt bedre og de fleste, der har bedt om hjælp, har fået hjælp, og dem, der ikke har fået det endnu, vil få det meget snart.