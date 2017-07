Foto: THOMAS OLSEN

Indbrudstyve på spil

Sydkysten - 04. juli 2017

Mandag modtog Midt- og Vestsjællands Politi tre anmeldelser om indbrud i villaer og et enkelt indbrud i et lagerrum i Greve. På Hovgårdsparken gik det udover en villa, hvor terrassedøren ind til et soveværelse blev brudt op formentlig ved hjælp af en ligekærvet skruetrækker. Der er stjålet smykker og en hvid/grå Imac. Indbruddet skete mellem den 30. juni og den 3. juli.

En anden villaejer på samme vej kunne også konstatere indbrud i sit hus. Her blev et vindue til et soveværelse aflistet, og skuffer og skabe er blevet gennemrodet. Ifølge politiets døgnrapport er det endnu uvist, om der er stjålet noget. Indbruddet skete omkring midnat den 3. juli.

Fra et lagerrum på Brændmosegaard i Karlslunde har en eller flere gerningspersoner opbrudt dørhængsler til lagerrummet og blandt andet stjålet to bærbare computere, en Playstation 1, to standere til motorcykel, dåbssmykker og tre værktøjskasser med håndværkstøj. Indbruddet skete mellem søndag aften og mandag morgen.

På Rosenvangsvej var der i tidsrummet mellem den 24. juni og den 3. juli indbrud i en villa. Et vindue er blevet opbrudt, og der er spor af færden i hele huset. Der er dog ikke meldt om stjålne genstande.